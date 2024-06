video suggerito

Daniele Radini Tedeschi: "All'Isola ho sentito un senso di vuoto, simile all'attacco di panico" Daniele Radini Tedeschi ha fatto chiarezza sui motivi che l'hanno spinto ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2024 dopo 21 giorni: "Una notte ho avuto qualcosa di molto vicino all'attacco di panico. Non sono mai stato una persona felice, soffro di malinconia continua".

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Radini Tedeschi ha fatto chiarezza sui motivi che l'hanno spinto ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2024. Dopo averne parlato in un post su Instagram, intervistato da Vanity Fair l'ex naufrago è entrato nei dettagli dei motivi personali per cui ha deciso di interrompere la sua avventura in Honduras, durata complessivamente 21 giorni. "Una notte ho avuto qualcosa di molto vicino all'attacco di panico perché mi sono resto conto di non avere dei riferimenti", ha raccontato.

Perché Daniele Radini Tedeschi ha lasciato l'Isola

Nel corso della sua avventura in Honduras, più volte il naufrago ha detto di sentirsi in vacanza, ma non nel modo più classico di intendere il termine: "Intendevo dire una vacanza da me stesso, essere vacante da me perché se uno riuscisse a essere vacante dal proprio ego finirebbe anche l'egoismo". Inizialmente, Daniele Radini pensava che sarebbe rimasto in gioco solo pochi giorni, visto anche l'umore con cui era entrato:

Immaginavo di resistere un paio di giorni, non di più. Invece ne ho fatti 21: è andata più che bene, senza contare che sono entrato da vinto e non da vincitore. Se all'Isola entri con un umore che non è al massimo sei un privilegiato.

Un risultato di cui oggi è contento, nonostante i problemi di salute di cui soffre da tempo. Prima di partire, infatti, si era confrontato con il suo medico, che gli aveva consigliato di andare:

Sono una persona che tendenzialmente soffre di malinconia continua, senza contare che prima di entrare all'Isola ho avuto un lutto molto grave che mi ha messo in ginocchio. Non sono mai stato una persona felice, ma lo maschero attraverso il grottesco e il cinismo.

"Ho avuto qualcosa di vicino all'attacco di panico"

L'ex naufrago ha poi raccontato l'episodio in particolare che l'ha spinto a ritirarsi dal gioco. Durante una notte, quando il resto del gruppo dormiva, soffriva di insonnia e non riusciva a tenere a bada i pensieri:

Succede che una notte in particolare riemerga questo sgomento che mi fa sentire lontano dalla mia sicurezza, dalle mie abitudini e dal mio guscio. Lì ho detto: basta. Quella notte ho avuto qualcosa di molto vicino all'attacco di panico perché mi sono reso conto di non avere dei riferimenti e di lottare con le creazioni prodotte dalla mia mente.

Non potendo più contare sui naufraghi con cui aveva legato di più, Radini Tedeschi ha iniziato a sentire di nuovo un "senso di vuoto", come una "assenza di motivazione per riuscire ad alzarmi dal letto la mattina", che già in diversi periodi della sua vita aveva vissuto. "Se a questo ci aggiungiamo la mia ipocondria, messa a dura prova durante il Covid, posso tranquillamente dirle di aver provato un certo senso di sgomento che mi ha portato a fare molta fatica a reagire", ha infine spiegato.