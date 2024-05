video suggerito

Daniele Radini Tedeschi svela perché ha lasciato l’Isola: “Depressione, Edoardo Stoppa l’unico ad aiutarmi” Daniele Radini Tedeschi ha reso noto il motivo che lo ha spinto ad abbandonare l’Isola dei famosi: “Depressione e forte senso di angoscia, Edoardo Stoppa è stato l’unico a venire da me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Radini Tedeschi ha svelato il motivo che lo ha spinto ad abbandonare l’Isola dei famosi. L’uomo ha confidato via Instagram di avere abbandonato per motivi personali. A convincerlo a tornare in Italia, ha raccontato, è stato il verificarsi di un episodio che lo ha indotto a tornare alla sua vita di sempre per continuare la battaglia contro la depressione, malattia della quale era già consapevole di soffrire.

Il motivo che ha spinto Daniele Radini Tedeschi a lasciare l’Isola

“Sull’Isola ci sono due gruppi e poi c’è una persona a parte, che è Edoardo Stoppa, il quale nei miei confronti è stato molto bravo, si è comportato molto bene”, ha raccontato il popolare critico d’arte, “Io sono arrivato sull’Isola in delle condizioni non ottimali, non stavo bene e lui è stato molto sensibile. Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia e a un certo punto lui è stato l’unico che la mattina dopo è venuto da me, mi ha parlato e mi ha detto “Daniele per qualunque cosa sappi che io ci sono”, poi non ci siamo più detti nulla, però io questa cosa me la ricordo e in un momento di grande difficoltà – io ho lasciato il gioco per queste ragioni – gli sono grato”.

Daniele Radini Tedeschi aveva parlato di depressione già all’Isola

L’ex naufrago aveva già parlato della sua battaglia per la salute mentale quando ancora si trovava in Honduras. “A Roma prendevo dieci farmaci al giorno, qui ne prendo solo due, sono guarito. Sto meglio”, aveva svelato in una diretta Instagram realizzata quando aveva già abbandonato il gioco, “Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore che ho nella mia vita reale. Io sono un vinto che tornerà ad essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore. Non posso continuare a bere ad oltranza”. A supportarlo, come lui stesso ha rivelato, l’amico Edoardo Stoppa, considerato da diversi naufraghi come la migliore scoperta di questa edizione del reality show.