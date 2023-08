Daniele De Bosis si sfoga: “Non sto già bene, difficile dimenticare i 4 anni con Vittoria” Daniele De Bosis affida a una story i ringraziamenti ai fan e una confessione sul suo umore dopo la separazione da Vittoria Egidi a Temptation Island: “Ad oggi sto meglio, non al 100% ma sto sulla buona strada per stare bene. 4 anni non si scordano da un giorno all’altro”.

A cura di Gaia Martino

Daniele De Bosis torna sui social e con il volto incupito racconta di non avere ancora trovato la serenità dopo la rottura da Vittoria Egidi. I due si sono lasciati nel falò di confronto finale andato in onda nell'ultima puntata di Temptation Island, il 31 luglio. Per entrambi, stando alle loro prime parole social, non è stato facile il ritorno a casa: "Non è facile, so di aver deluso molte persone affrontando i problemi nel modo sbagliato" ha raccontato lei, "4 anni non si scordano da un giorno all'altro", le parole di lui.

Le prime parole social di Daniele De Bosis

Daniele De Bosis con un video condiviso tra le stories ha ringraziato i fan che gli hanno inviato numerosi messaggi negli ultimi giorni. "Faccio questo video per ringraziarvi, ho ricevuto tantissimi messaggi e sono contento che tutti abbiate capito cosa ho dentro e non vi siete basati sull'aspetto fisico" sono state le prime parole dell'ex concorrente di Temptation Island. Ha confessato di non aver ancora del tutto digerito la rottura da Vittoria Egidi, presto tornerà alla sua serenità. Con il volto visibilmente commosso ha così concluso:

Ad oggi sto meglio, non al 100% ma sto sulla buona strada per stare bene. 4 anni non si scordano da un giorno all'altro.

La confessione di Vittoria: "Ho sbagliato"

Anche Vittoria Egidi nelle ultime ore ha rotto il silenzio con una lunga confessione ai followers. "Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone": così ha esordito la 32enne romana che, come il suo ex, sta cercando di voltare pagina. "Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato" ha concluso.