Cristina Chiabotto tra maternità e carriera: “Dopo due gravidanze è stato bello tornare a GialappaShow” Cristina Chiabotto è stata una delle protagoniste di questa prima edizione del GialappaShow, tornata in tv dopo l’equilibrio sottile tra lavoro e maternità: “Ho avuto due gravidanze e in piena pandemia, era impossibile fare tutto”.

Cristina Chiabotto è stata una delle protagoniste di questa prima edizione del GialappaShow. È stata la conduttrice della terza puntata. Per lei, un ritorno in televisione dopo tanto tempo lontano da una produzione che conta. Ne parla in una intervista a La Stampa: "Credo che ci siano dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte: devi fare quel “giro della curva” per capire cosa capita nella tua vita personale e poi, di conseguenza, viene tutto il resto". E sul ritorno di Miss Italia in Rai, lei che è stata reginetta nel 2004, dice: "Mi farebbe piacere rivedere in tv Miss Italia! È chiaro che il contesto è molto cambiato. Credo quindi che Miss Italia debba fare come Sanremo: reinventarsi".

Le parole di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto, 37 anni, è rimasta un po' ferma a causa della maternità. Nel corso dell'intervista si mette al centro proprio questo tema – "Noi donne potremo mai fare a meno del'aut aut carriera o maternità", chiede la giornalista Francesca D'Angelo – e la storica Miss Italia 2004 risponde così:

È un tema sul quale mi batto molto. Io vivo una situazione agevolata, perché la tv ti permette di organizzarti, ma molte donne si trovano davanti a un bivio appena mettono su famiglia. Qualche passo avanti è stato fatto, ma c’è ancora da lottare.

Cristina Chiabotto vuole riprendere a fare tv ma con i suoi tempi e la puntata di GialappaShow è stata una sorta di prova tecnica:

Mi sono divertita molto. Tra l’altro ho ritrovato il Mago Forest dopo il Festivalbar del 2006, che abbiamo condotto insieme. Nonostante fosse passato parecchio tempo, era come se non ci fossimo mai lasciati. […] Diciamo che questa puntata è stata una sorta di test… sembra sia andata bene

Alle prese con la maternità

La maternità l'ha tenuta lontano dalla tv, ma adesso è pronta a rientrare ai suoi tempi: "Sono diventata mamma. Credo che ci siano dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte: devi fare quel “giro della curva” per capire cosa capita nella tua vita personale e poi, di conseguenza, viene tutto il resto. Tra l’altro io ho avuto ben due gravidanze – le mie figlie hanno appena 13 mesi di differenza! – per di più in piena pandemia: era impossibile fare tutto!".

Le avance nel mondo dello spettacolo

Cristina Chiabotto ha ricevuto avance nel mondo dello spettacolo: "Ma indirette e mai in termini ricattatori". In suo aiuto, le sue origini: "Credo che mi abbia aiutato molto il mio filtro sabaudo: da buona piemontese, sorrido al mondo ma faccio entrare pochissime persone nel mio privato. Sul lavoro poi sono un robot: molto gentile e carina, ma non permetto di dire o fare…".