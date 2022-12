Cristiano Malgioglio e l’amore: “A 77 anni sto con un uomo di 39, è una persona perbene” Alla vigilia del debutto televisivo alla conduzione, Cristiano Malgioglio si racconta in un’intervista parlando del suo privato: “Lui è bellissimo, l’ho conosciuto per caso”.

A cura di Andrea Parrella

Cristiano Malgioglio si prepara alla sua prima avventura da conduttore televisivo. Dal 7 dicembre il volto televisivo debutta su Rai2 in prima serata con Mi Casa es Tu Casa, che dopo l'avventura all'Eurovision di questi anni (si ripeterà anche nel 2023) e quella a Tale e Quale Show conferma l'interesse della Tv nei suoi confronti.

In un'intervista a Repubblica Malgioglio ha parlato di questa avventura televisiva, la responsabilità di portare in Italia un titolo reso celebre all'estero dall'amica Raffaella Carrà: "Quando il direttore Stefano Coletta, che ringrazio perché è un uomo libero e mi ha dato fiducia, mi ha detto: “Mi piacerebbe che facessi Mi casa es tu casa”, gli ho risposto: “Non vado a toccare la più grande, Raffaella Carrà, era il suo show. Ma mi ha rassicurato".

Malgioglio: "Ho una storia da 4 anni"

Oltre alla Tv, Malgioglio è un personaggio che continua a destare enorme curiosità nel pubblico anche per il suo privato, un racconto discinto e disinibito che si accompagna a quella forma sempre molto composta, ma al tempo stesso eccessiva, senza barriere, di Malgioglio. A proposito della sua vita sentimentale: "Ho una storia da quattro anni, sono appena tornato da Istanbul. Lui è bellissimo, l’ho conosciuto per caso al Gran Bazar, ha 39 anni e viene da una famiglia perbene".

Mi casa es tu casa, debutto Tv per Malgioglio

Una dimensione, quella personale e domestica, che sarà elemento sostanziale di Mi casa es tu casa, programma permetterà di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzeranno e animeranno l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di puntata. Tanti grandi ospiti per cinque imperdibili appuntamenti in cui Cristiano aprirà le porte di casa a grandi artisti anche internazionali e ai telespettatori in un’atmosfera divertente ed emozionante.

Protagonista della prima puntata Heather Parisi, che si racconterà in lungo e in largo, sin da quando alla fine degli anni 70, durante una vacanza nel nostro Paese, viene notata e convocata per un provino al cospetto di Pippo Baudo. Ospite internazionale della puntata il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest con “Space Man”, che sarà protagonista a casa di Cristiano di un momento molto speciale