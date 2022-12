Cristiano Malgioglio: “Mi sposo”. La replica di Iva Zanicchi: “Devi scegliere uno dei 3 fidanzati” Cristiano Malgioglio ha annunciato di volersi sposare con il fidanzato, di cui ancora non è stata resa nota l’identità. La rivelazione in un servizio mandato in onda a Oggi è un altro giorno. Il commento di Iva Zaicchi, che ha messo in dubbio la sua sincerità: “Cristiano ha 3, 4 fidanzati, deve sceglierne uno”.

A cura di Elisabetta Murina

Cristiano Malgioglio non smette mai di stupire. Ospite della puntata del 5 dicembre di Oggi è un altro giorno, l'arista ha annunciato che si sposerà con il fidanzato, di cui ancora non si conosce l'identità: "Mi sposo". Iva Zanicchi ha commentato la rivelazione del collega mettendo in discussione le sue parole e lanciandogli anche una piccola frecciatina.

L'annuncio choc di Cristiano Malgioglio

Nella puntata di oggi, 5 dicembre, di Oggi è un altro giorno è stato dedicato uno spazio al programma Ballando con le Stelle. In questa occasione è stato mandato in onda un servizio con protagonista Cristiano Malgioglio, che è stato ospite della semifinale dello show di Milly Carlucci e che presto debutterà con un programma tutto suo. Intervistato nel backstage, l'artista ha rivelato di voler andare ospite nello studio di Serena Bortone con il suo fidanzato, presentandolo così in maniera ufficiale. Poi ha aggiunto: "Mi sposo. Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io". Per il momento Malgioglio non ha mai parlato apertamente del suo giovane fidanzato in tv.

Il commento di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, concorrente di Ballando con le Stelle di questa edizione in coppia con il ballerino Samuel Peron, ha commentato con ironia le parole di Malgioglio, mettendo in dubbio che la sua rivelazione sia sincera o frutto di uno scherzo: "Non so se sia vero quello che dice… Cristiano, hai 3 o 4 fidanzati: devi sceglierne uno!”. La cantante ora è arrivata alla semifinale dello show di Milly Carlucci, dove si è esibita con una coreografia riguardante un momento importante della sua vita, ma dove ha saputo anche mettersi in gioco con gag divertenti, come quella insieme al pupazzo gonfiabile di Samuel Peron.