Iva Zanicchi: “Se vinco Ballando con le stelle, mi presento in bikini”

Iva Zanicchi è arrivata fino in fondo all'avventura di Ballando con le stelle. Ad un passo dalla finalissima, la cantante sarà ricordata per la sua enorme carica di energia, l'entusiasmo mai mancato in pista, ma anche per le sue barzellette sconce che hanno divertito e indignato la giuria. Ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, Iva fa una promessa al pubblico in vista del 23 dicembre: "Se vinco io, mi presento in bikini".

L'ironia di Iva Zanicchi elemento imprescindibile di Ballando

"Quando arriva lei, è perché finisce la fascia protetta", scherzava in studio Zazzaroni. Quello di Iva Zanicchi con la barzelletta sconcia infatti è ormai diventato un appuntamento fisso nel sabato sera di Ballando con le stelle. Hanno fatto discutere sì, come dimenticare le critiche di Selvaggia Lucarelli che l'ha definita squallida, ma anche divertire. "La barzelletta tanti la criticano, ma è un momento di distensione", spiega ad Alberto Matano. "Per sabato prossimo ho in serbo una barzelletta pulita, normale. Voglio vedere la reazione del pubblico", provoca il conduttore.

Per l'ultima semifinale di questa edizione, promette il meglio di sé: "Tutti pensavano che io non arrivassi in finale, l’unica a crederci ero io, ho ballato bene le ultime volte. E ballerò ancora meglio". Poi fa una promessa: "Giuro che se vinco io vengo in bikini. Non fatemi vincere", scherza. "Come la Ferilli fece con la Roma. Lei aveva un fisico pazzesco. Dato che il mio fisico tiene, e se non tiene pazienza, mi presenterò in bikini. Mi darò una stirata, ma lo faccio".

La commozione di Iva Zanicchi per la morte del fratello

In studio a La Vita in diretta, la cantante non riesce a trattenere le lacrime quando si parla della morte del fratello, portato via dal Covid nel 2020. A Ballando con le stelle ha fatto divertire, ma anche emozionare, lasciando intravedere una parte umana e vulnerabile di sé. Altro tema dolente la morte del padre. “Quello che mi fa più male è sapere che non abbiamo potuto dirgli addio un’ultima volta”, racconta a Matano. “Prima di morire mi ha chiesto un bacio sulla fronte, poi se n’è andato tra le mie braccia”.