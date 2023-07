Cory Monteith moriva 10 anni fa, il ricordo di Lea Michele: “Mi manchi, hai portato luce” Sono passati dieci anni dalla morte di Cory Monteith, star di Glee nel ruolo di Finn Hudson. Lea Michele, che ha condiviso una relazione sentimentale con lui, lo ha ricordato con un intenso post su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Il 13 luglio 2013, la tragica scomparsa di Cory Monteith. L'attore aveva solo 31 anni, quando è stato trovato morto. La causa del decesso, un'overdose dopo avere assunto un mix di droga e alcol. All'epoca era fidanzato con l'attrice Lea Michele, che in questi anni più volte ha colto l'occasione per rendergli omaggio pubblicamente. Anche in queste ore, gli ha rivolto un pensiero a dieci anni dalla morte.

Lea Michele e la dedica a Cory Monteith

Dieci anni fa moriva Cory Monteith, l'attore si era fatto amare interpretando il ruolo di Finn Hudson nella serie televisiva di grande successo Glee. L'attrice Lea Michele, che con lui ha condiviso una relazione sentimentale, ha pubblicato un'intensa dedica nella quale ha assicurato che il suo ricordo è ancora vivo nel suo cuore:

Hey tu. Dieci anni. Sembra ieri che eri qui e allo stesso tempo sembra siano passati un milione di anni. Porto tutti i nostri ricordi nel mio cuore, dove saranno al sicuro e mai dimenticati. Ci manchi ogni giorno, non dimenticheremo mai la luce che hai portato a tutti noi. Mi manchi ragazzone. Spero che tu abbia trovato Taylor lassù e che stiate suonando la batteria insieme.

Taylor, a cui Lea Michele fa riferimento, potrebbe essere Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, scomparso a marzo dello scorso anno, all'età di 50 anni.

Cory Monteith è morto il 13 luglio 2013

Era il 13 luglio 2013, quando il mondo dello spettacolo piangeva la morte di Cory Monteith. La notizia giunse del tutto inaspettata, causando grande dolore ai fan di Glee. Fu il portavoce dell'attore a confermare che l'indiscrezione sul decesso di Cory purtroppo era drammaticamente vera: "Siamo devastati nel confermare che le notizie della morte di Cory Monteith sono vere. Siamo scioccati e stiamo provando a elaborare questa tragica perdita". Il corpo venne ritrovato in una stanza dell'hotel Fairmont Pacific Rim di Vancouver.