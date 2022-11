Cormac Roth, l’ultimo commovente post su Instagram: “La vita è breve, aggrappatevi a ciò che amate”

La notizia della morte di Cormac Roth ha straziato il mondo dello spettacolo americano. Figlio 25enne dell'attore Tim Roth, gli era stato diagnosticato un cancro al terzo stadio nel novembre 2021, appena un anno prima della sua morte. Il musicista aveva deciso di condividere con i suoi followers l'angoscia di questa battaglia che non gli stava lasciando scampo.

Si è preso metà del mio udito, 27 chili di peso, la mia fiducia, e continuerà il suo percorso omicida fino a quando non riuscirò a fermarlo in qualche modo e a ucciderlo. Ma non mi ha tolto la voglia di sopravvivere, o il mio amore per la musica. Non mi ha ancora abbattuto.