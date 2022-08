“Con lei al mio fianco sono più tranquillo”, la storia d’amore di Filippo Magnini e Giorgia Palmas Intervista e copertina per la coppia su “Gente”, in edicola questa settimana: “Penso alle esperienze della vita:se le avessimo condivise insieme sarebbero state più belle e leggere”.

Il passato è ormai alle spalle per Filippo Magnini che con Giorgia Palmas ha trovato la sua "luna di miele infinita". Dopo le nozze a maggio, la coppia continua il suo grande amore e lo racconta in una bella intervista-copertina a "Gente", in edicola questa settimana: "Penso alle esperienze della vita:se le avessimo condivise insieme sarebbero state più belle e leggere", dice Magnini. Giorgia Palmas: "Avrebbe potuto stupirmi con chissà quali cose, invece ha scelto la strada del cuore. La forza della sua semplicità mi ha stregata. Mi corteggia ancora oggi con lo stesso slancio e con mille sorprese".

Le rivelazioni della coppia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, 40 anni entrambi, sono reduci dal viaggio di nozze con la loro Mia e con Sofia, la figlia che Giorgia ha avuto dalla relazione precedente con l'ex calciatore Davide Bombardini. Una famiglia allargata che potrebbe allargarsi anche di più:

Avere un figlio era il sogno che io e Giorgia cullavamo. Anche Sofia desiderava una sorellina. Io speravo fosse femmina, perché sono protettivo, accudente e con una bimba posso esprimere al massimo la mia indole. Giorgia è una mamma presente, amorevole: per lei noi tre siamo al primo posto, ci fa sentire importanti. E anche per me la famiglia è prioritaria.

E Giorgia poi risponde su un altro possibile figlio: "Per ora vogliamo seguire bene le loro differenti tappe di crescita: a settembre Mia andrà al nido, Sofia alle superiori. Detto ciò, l’arrivo di un figlio è un dono, ma ora non cistiamo pensando".

La felicità di Filippo Magnini

Ora, Filippo Magnini sembra sapere bene che cosa sia la felicità: "Con lei al fianco sono più tranquillo,sono riuscito a tirare fuori il mio lato migliore. Penso alle esperienze della vita:se le avessimo condivise insieme sarebbero state più belle e leggere. Giorgia è super veloce nei ragionamenti, è versatile, ha una comicità naturale e la battuta pronta, è divertente, riesce sempre ad alleggerire la situazione".