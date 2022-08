“Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo non per sua volontà”, ansia per l’attrice 84enne L’attrice, 84 anni, è al centro di indiscrezioni secondo le quali non vivrebbe più nella sua casa parigina, bensì in una casa di riposo nella provincia francese. A riportarlo è Dagospia.

A cura di Andrea Parrella

Da molto tempo non si avevano notizie di Claudia Cardinale, l'attrice 84enne volto di una stagione epocale del cinema italiano e tra le interpreti più significative di questa arte nella sua era d'oro. Nessuna dichiarazione, le sue pagine social erano silenti, l'ultima foto pubblicata lo scorso aprile. Adesso, improvvisa, arriva l'indiscrezione secondo la quale Claudia Cardinale sarebbe ricoverata in una casa di riposo e non più nel suo appartamento di Parigi. A lanciare la voce è stato, nelle scorse ore, il sito Dagospia, secondo cui l'attrice "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese". Il sito diretto da Roberto D'Agostino riporta in realtà le parole riferite da un'amica romana di Claudia Cardinale.

L'ultimo evento pubblico

In questo momento l'attrice si troverebbe, dunque, lontana dalla sua casa di residenza parigina e in una clinica contro la sua volontà. Indiscrezioni che non hanno trovato conferma né smentita nell'entourage di Cardinale fino a questo momento. L'ultimo evento cui Claudia Cardinale ha preso parte risale allo scorso 30 maggio, quando l'attrice aveva presenziato, a Tunisi, alla cerimonia in suo onore per l'intitolazione di una strada a La Goulette, quartiere portuale alla periferia della sua città d'origine. "Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia", aveva detto Cardinale, ringraziando la Tunisia: "Conservo in me molte cose di questo posto, i suoi paesaggi, la sua gente, il suo senso di ospitalità, la sua apertura".

Un post su Instagram pubblicato ad aprile

A preoccupare in relazione a questa indiscrezione, ci sono senza dubbio alcuni segnali, come l'account Instagram di Claudia Cardinale, con un ultimo aggiornamento che risale al 26 aprile. Si tratta di un semplice fotogramma tratto dal film "La ragazza con la valigia", che era stato pubblicato pochi giorni dopo la morte di Jaques Perrin, ritratto con lei nello scatto. Evocativa la didascalia, che recitava semplicemente "Silence", silenzio.