“Chiara Ferragni ha rinunciato al mantenimento”, l’avvocato dell’imprenditrice spiega perché: i dettagli dell’accordo

Dopo la notizia diffusa dall'ANSA, con alcuni dettagli pubblicati dal Corsera, sull'accordo per la separazione che sarebbe pronto per decretare la parola fine nella coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, arriva una nota dell'avvocato della nota imprenditrice, per fare chiarezza su due punti in particolare. Il primo, importantissimo, quello inerente l'assegno di mantenimento per i figli Leone e Vittoria, che non sarebbe stato rifiutato in sede legale, bensì non sarebbe mai stato richiesto; il secondo spiega perché è improprio dire che "Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi", visto che i bambini risultano residenti presso la casa di proprietà materna in misura prevalente.

La nota dell'avvocato di Chiara Ferragni

Di seguito la nota completa di Daniela Missaglia, trasferita come doverosa rettifica soprattutto per evitare che il messaggio di una richiesta economica non accolta in tribunale risultasse distorsivo nei termini di un accordo che avrebbe visto tutt'altre intenzioni nel rifiuto di voler trattare sull'argomento.

La sottoscritta Avvocato Daniela Missaglia, in qualità di legale della Signora Chiara Ferragni e con riferimento alla notizia pubblicata in data 11 novembre 2024 sul Vostro sito-web con il titolo “Ferragni-Fedez, ecco l'accordo di separazione: i figli in affidamento congiunto, lui pagherà le scuole, lo sport e le spese mediche”, corre l’obbligo precisare quanto segue. L’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori. Si precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente.