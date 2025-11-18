Chi è Riccardo Piancatelli e quanto ha vinto il campione de La Ruota della Fortuna

Riccardo Piancatelli, 32 anni, ingegnere di Recanati, è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna: al game-show di Gerry Scotti ha vinto oltre 410mila euro e una Fiat Panda.

Riccardo Piancatelli è il concorrente che nelle ultime settimane ha catalizzato l’attenzione del pubblico de La Ruota della Fortuna, complice una serie di vittorie che lo hanno portato a superare ogni precedente record del programma. Ingegnere ambientale di 32 anni, originario di Recanati, Piancatelli ha esordito nel game show di Canale 5 nella prima metà di novembre 2025, distinguendosi immediatamente per lucidità, rapidità di gioco e capacità di individuare le soluzioni con grande precisione. Dall’inizio della sua partecipazione ha accumulato oltre 410mila euro in premi, oltre alla Fiat Panda conquistata nei primi giorni di gara.

Chi è Riccardo Piancatelli, il campione de La Ruota della Fortuna

Nato e cresciuto a Recanati, in provincia di Macerata, Riccardo Piancatelli è un ingegnere ambientale impiegato in un’azienda che produce sistemi dedicati al riscaldamento degli interni. La sua presenza nel programma ha colpito per il profilo composto e determinato, ma anche per una conoscenza linguistica che gli ha permesso di gestire con sicurezza ogni manche. In studio non è mai mancato il sostegno della fidanzata Giulia, spesso ripresa dalle telecamere tra il pubblico. La sua presenza ha accompagnato Piancatelli durante l’intero percorso, diventando un elemento riconoscibile del suo cammino nel game show. Tra le abitudini che il pubblico ha notato, anche una leggera preferenza del concorrente per la lettera R, scelta che molti hanno interpretato come un riferimento alla sua città o alla sua iniziale, senza però che lui stesso abbia mai confermato una motivazione precisa.

Giulia, la fidanzata di Riccardo Piancatelli de La Ruota

Quanto ha vinto Riccardo Piancatelli durante le puntate

L’avventura di Piancatelli è iniziata ufficialmente il 13 novembre, data in cui ha conquistato la sua prima vittoria portando a casa 17.600 euro e superando il precedente campione, Gabriele Casti, fino a quel momento il concorrente più vincente della storia del programma. La sua corsa è proseguita già nella puntata successiva, quando ha ottenuto una Fiat Panda e, poco dopo, un ulteriore premio da 100mila euro, consolidando rapidamente la sua posizione di nuovo protagonista della stagione.

Il risultato più significativo è arrivato il 17 novembre, quando Piancatelli ha centrato il montepremi massimo da 200mila euro, un traguardo che ha segnato un nuovo primato all’interno del format condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Ad oggi, il totale delle sue vincite supera i 410.700 euro, ai quali si aggiunge l’auto conquistata. Un percorso che ha riscritto la storia recente della trasmissione e che lo ha reso uno dei concorrenti più rilevanti del programma.