video suggerito

Chi è Oriana Sabatini, l’attrice e cantante moglie di Paulo Dybala Oriana Sabatini, 28 anni, è una cantante, attrice e modella molto famosa in Argentina. È figlia dell’imprenditore Osvaldo Sabatini e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop. Il 20 luglio di quest’anno, dopo circa sei anni di fidanzamento, si è sposata con il calciatore Paulo Dybala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oriana Sabatini è un'attrice, cantante (molto apprezzata in Argentina) e modella, sposata dal 20 luglio di quest'anno con Paulo Dybala. Prima della romantica proposta di matrimonio davanti alla fontana di Trevi, i due erano stati fidanzati per circa sei anni. Con un immagine pubblicato su Instagram accompagnata dalla frase "Grazie Roma. Ci vediamo domenica" il calciatore aveva annunciato che proseguirà la sua avventura calcistica nella capitale e tra i commenti al post anche quello di Sabatini che aveva lasciato sei cuori.

Chi è Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala

Oriana Sabatini è nata a Buenos Aires il 19 aprile del 1996. È figlia dell'imprenditore ed ex attore argentino (con cittadinanza italiana) Osvaldo Sabatini e dall'attrice venezuelana Catherine Fulop. Sua zia è l'ex tennista Gabriela Sabatini. La sua carriera come modella inizia a 13 anni e a 15 ottiene un piccolo ruolo nella telenovela Porque te quiero asì. Nel 2012 indossa i panni della protagonista della serie Aliados, vincendo il premio "miglior rivelazione" ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013 e quello come "migliore attrice" nel 2014. Nel 2017 intraprende la carriera come cantante, riscuotendo un successo tale in Argentina da permetterle di aprire i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay. Su Instagram è seguita da 6.7 milioni di follower, su TikTok da 2.8.

Oriana Sabatini, il racconto dei disturbi alimentari sui social

Nel 2020 Oriana Sabatini ha raccontato sui social di soffrire di disturbi alimentari. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, con l'intento di mandare un messaggio contro il bodyshaming, scriveva:

Ieri mi sono abbuffata, per cui oggi sarebbe inimmaginabile caricare qualcosa sui social network, figuriamoci mostrando qualche parte del mio corpo. Dopo 10 anni di convivenza con disturbi alimentari, passando dall'anoressia al disturbo di binge eating, oggi carico questo. Non vengo qui per darvi nessuna lezione, né per diventare una guru dell'amor proprio chiaramente, perché quella che continua ad imparare sono io, ma se questo può aiutarti, bene; è quello che avrei voluto vedere quando ero adolescente ed è quello che avevo bisogno di fare ora perché sento che in qualche modo questo può aiutarmi a andare avanti meglio.

La storia d’amore con Paulo Dybala: dal fidanzamento al matrimonio da favola

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono conosciuti nel 2017 quando lei aprì il concerto di Ariana Grande. Nel 2018 sono andati a convivere a Torino, città dove giocava il calciatore. Dybala aveva chiesto di sposarla davanti Fontana di Trevi e le immagini di quel romantico momento sono state condivise sui social dalla coppia accompagnate dalla frase: "Per sempre". Il loro matrimonio è stato celebrato il 20 luglio di quest'anno in Argentina alla presenza di 300 invitati. Le celebrazioni erano state commentate con entusiasmo anche da Catherine Fulop, madre di Sabatini, che aveva definito la festa "un caos".