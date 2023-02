Chi è Mike Lennon, il rapper di origini vietnamite che ha creato il genere “asian rap” in Italia Mike Lennon, nome d’arte di Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper. Questa sera, 15 febbraio, sarà ospite del programma “Stasera c’è Cattelan”. É nato a Parma, poi si è trasferito a Milano ma ha origini vietnamite. È diventato rappresentate del genere asian rap in Italia.

A cura di Elisabetta Murina

Mike Lennon, nome d'arte di Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper. Questa sera, 15 febbraio, sarà ospite del programma "Stasera c'è Cattelan", condotto da Alessandro Cattelan. É nato a Parma e poi si è trasferito a Milano ma ha origini vietnamite: entrambi i suoi genitori infatti sono arrivati in Italia, dove si sono conosciuti, negli anni Novanta. É il primo esponente in Italia del genere "asian rap": il suo ultimo album si intitola Itasian e gioca sugli stereotipi che gli occidentali hanno riguardo la cultura asiatica.

Nato a Parma nel 1995, Mike Lennon inizia ad avvicinarsi al mondo della musica, in particolare del rap, fin da piccolissimo: a 4 anni costruisce il suo primo in un garage dedicandosi completamente alla produzione e alla scrittura. Finito il liceo poi si trasferisce a Milano, dove studia Design degli Interni al Politecnico. Mentre frequenta l'università, registra anche i suoi primi brani in inglese e collabora con artisti della scena rap italiana come Gue Pequeno e Emis Killa. Di pari passo con la carriera da produttore, inizia un percorso insieme a Lorenzo Buso con cui realizza LennonHaze, il primo mixtape interamente in lingua inglese.

La carriera e il successo di Itasian

Dopo il primo mixtape, Mike Lennon ha iniziato a lavorare a un genere inedito per la scena rap italiana, l"asian rap", che gioca sugli stereotipi che gli occidentali hanno riguardo la cultura orientale. "L'Asian Rap, è solo una delle migliaia di etichette che l'uomo vuole dare alle cose. Per me, nel mio mondo, esiste solo una musica, quella bella, e un bel pezzo può essere, rap, ballad, pop, rock, garage, non importa. Quando una cosa è bella è bella", aveva raccontato a Fanpage.it. Il suo nuovo disco si intitola Itasian, un prodotto in cui racconta se stessa in maniera sincera, ma con ironia e satira che da sempre lo contraddistinguono, eliminando tutti gli stereotipi. "É solo l'inizio del mio percorso", ha raccontato a proposito del progetto. In diretta tv, Mike Lennon è stato ripreso da Cattelan sull'uso delle parolacce: "Diaco è vigile, non possiamo dire parolacce".

Mike Lennon è fidanzato con Mussy Kate

Mike Lennon è fidanzato con una ragazza che, su Instagram, si chiama Mussy Kate. Dal suo profilo social si legge che è una designer e stylist, seguita da poco più di 3mila follower. Non è dato sapere con certezza da quanto tempo stanno insieme, ma i due appaiono decisamente complici e innamorati.