Chi è Michele Franchi, il campione de L’Eredità che ricorda Sheldon di The Big Bang Theory

Il pubblico de L’Eredità ha trovato un nuovo protagonista capace di dividere e appassionare i social, un concorrente che sembra uscito direttamente da una sceneggiatura di una sitcom americana. Michele Franchi arriva da Verolengo, in provincia di Torino, nella vita è un volontario del servizio civile e in poche puntate è riuscito a trasformare una clamorosa beffa in un trionfo da 100mila euro. A colpire non è stata solo la sua preparazione, ma quella sua attitudine analitica e composta che ha spinto il popolo del web a ribattezzarlo immediatamente lo "Sheldon Cooper italiano", per via di una somiglianza fisica e caratteriale con il celebre fisico della serie The Big Bang Theory.

Chi è Michele Franchi, campione de L'Eredità e volontario di Verolengo

Lontano dalle telecamere di Rai 1, Michele Franchi dedica la sua vita alla cultura e alla catalogazione. Volontario del servizio civile, si occupa di valorizzare il patrimonio locale compilando tabelle e database sui luoghi d'interesse del suo territorio. Una precisione che ha trasferito intatta nel gioco condotto da Marco Liorni: Michele ha infatti rivelato di essere un vero studioso del format, capace di passare gli ultimi due anni a scrivere "Ghigliottine" per esercizio, analizzando statisticamente le associazioni di parole e basandosi sui fallimenti dei campioni che lo hanno preceduto.

Michele Franchi e la somiglianza con Sheldon Cooper

Il percorso nel game-show di Liorni: dalla beffa alla vittoria

Il percorso di Michele nel preserale di Rai 1 è stato segnato da un colpo di scena che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Nella puntata del 15 aprile, il campione si era presentato alla sfida finale con un bottino potenziale di 90.000 euro. Davanti agli indizi, Michele aveva scritto con estrema sicurezza la parola "Mondo", convinto di aver centrato l'obiettivo. La realtà si è rivelata però beffarda: la soluzione corretta era "Modo". Una sola lettera di differenza, quella "N" di troppo, è bastata a fargli svanire il premio sotto il naso.

Michele Franchi, nuovo campione de L’Eredità

Tuttavia, il riscatto non si è fatto attendere. Nella serata successiva, il 16 aprile, Franchi ha dimostrato quella tenacia che solo i grandi campioni possiedono. Tornato al tavolo della Ghigliottina, ha mantenuto il sangue freddo davanti a una nuova sequenza di termini, arrivando alla soluzione corretta: "Viola". Quando Marco Liorni ha aperto la busta confermando la vincita da 100mila euro, la sua consueta compostezza ha lasciato spazio a un’emozione visibile, chiudendo un cerchio perfetto che lo ha portato a diventare il nuovo campione.