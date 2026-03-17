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Grande Fratello Vip 2026

Chi è Lucia Ilardo, concorrente del GF Vip: da Temptation Island con Rosario al flirt con Lorenzo Spolverato

Lucia Ilardo, 28 anni, è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ex volto di Temptation Island, oggi studia per diventare speaker radiofonica e conduttrice: recentemente si è parlato del presunto flirt con Lorenzo Spolverato.
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A cura di Gaia Martino
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Lucia Ilardo è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1997, è nata a Napoli, precisamente a Torre Del Greco, ma è cresciuta a Vignola, in provincia di Modena. Ha partecipato a Temptation Island nell'estate 2025 insieme al suo ex, Rosario Guglielmi, con il quale non ha più rapporti. Lavora come consulente amministrativa e studia per diventare speaker radiofonica e conduttrice di eventi. È pronta a rimettersi in gioco in una nuova avventura televisiva entrando nel cast del reality condotto da Ilary Blasi.

Lucia è laureata in Giurisprudenza e lavora come consulente amministrativa

Lucia Ilardo, 28 anni, è nata a Torre del Greco, ma è cresciuta a Vignola, in provincia di Modena. Laureata in Giurisprudenza, oggi lavora come consulente amministrativa in un'agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica e conduttrice di eventi. Su Instagram, il cui nome del profilo è luciailardo, è seguita da oltre 90mila persone, e con loro condivide scatti di sé e delle sue passioni.

"Ho una faccia tosta, però ho anche tanto altro da mostrare. Un lato sensibile che non è tosto come sembra" ha raccontato di sé nel video registrato per le pagine social del Grande Fratello. Il pubblico televisivo la conosce per la sua passata esperienza a Temptation Island.

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Cosa è successo a Temptation Island con l'ex Rosario

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Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono stati protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Dopo un percorso travagliato, lasciarono insieme il villaggio dei sentimenti: lei ammise che la sua vicinanza al single Andrea era organizzata a tavolino per scatenare la sua gelosia. Tuttavia, nel "mese dopo" è uscita allo scoperto una relazione clandestina tra la Ilardo e il tentatore, che ha costretto Rosario Guglielmi a mettere un punto alla loro storia. I due continuarono a sentirsi, ma non sono mai più tornati insieme dopo quell'episodio andato in onda in Tv, nella puntata speciale del programma.

Lucia Ilardo oggi: la vicinanza con Lorenzo Spolverato prima del GF VIP

Non è chiara oggi la situazione sentimentale di Lucia Ilardo che dopo la storia con Rosario Guglielmi, ha mantenuto private le sue presunte relazioni. Nelle ultime settimane è stata però avvistata in diverse occasioni con Lorenzo Spolverato e la loro complicità ha scatenato rumors che parlano di un flirt. La loro vicinanza è uscita allo scoperto in alcune IG story pubblicate dalla nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma non è stata chiarita la natura del loro rapporto. Recentemente, alla domanda di una fan che chiedeva un chiarimento sul loro rapporto, la Ilardo ha risposto in maniera criptica: "Volete un disegnino? Uno schemino?".

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