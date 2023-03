Chi è Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12 prima era un rider Edoardo Franco ha vinto un’edizione che è stata considerata la più importante sotto il piano tecnico. Era un disoccupato che in passato aveva svolto anche mansioni di rider in Germania. Ora ha vinto 100mila euro.

Edoardo Franco è il 26enne originario di Varese che, il format Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sempre disponibile on demand su Sky e sulla piattaforma NOW. Edoardo Franco ha vinto un'edizione che è stata considerata la più importante sotto il piano tecnico, ricca di prove che hanno permesso ai concorrenti di viaggiare in tutto il mondo, grazie agli ospiti e agli chef di livello internazionale. Edoardo Franco ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare un libro di ricette con Baldini+Castoldi e prestigiosi corsi di formazione di cucina professionale con Alma e con Destination Gusto.

La vittoria di Edoardo Franco dopo essere stato rider per un servizio di delivery

La storia di Edoardo Franco, 26enne di Varese, ha colpito particolarmente perché lui è entrato a MasterChef come disoccupato. Aveva vissuto per qualche tempo in Germania, lavorando come rider per un servizio di delivery. Si è poi licenziato e si è dedicato alla cucina. Edoardo è apparso subito tra i più in palla in questa edizione grazie a un carattere molto espansivo, aperto e multisfaccettato. Si è sempre definito "fan dei casi umani", perché adora chiacchierare con gli sconosciuti. La sua idea di cucina:

Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività.

Il suo menù vittoria

Il suo menù che lo ha portato alla vittoria si chiama “Tutto mondo”, ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring. L’antipasto è un tributo alla terra e alle origini della cucina: Medievale ma non troppo, barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, intruglio medievale, latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto. Ravioli Kebab è stato il primo piatto: l'idea di kebab completamente rivisitata. Il secondo è Capesante al curry: già l'opposizione della dolcezza delle capesante con il profumo del curry, aggiunto al coriandolo fritto e alla maionese danno a questo piatto grande struttura. Matrimonio in bianco è stato il dessert: una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja.