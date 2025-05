Chi è Daniele Doria, il ballerino di Amici 24 arrivato in finale: gli studi a Los Angeles e la vita privata

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Daniele Doria è uno dei protagonisti di Amici 24, edizione 2024-2025 del talent show di Maria De Filippi. Nato nel 2007 in provincia di Caserta, si è trasferito a Roma all'età di 13 anni per inseguire il suo sogno nella danza. Qualche anno dopo, è entrato a far parte dell'Art Village, l'accademia diretta da Luciano Cannito, dove ha affinato le sue abilità artistiche. Nel talent è tra gli allievi arrivati in finale ed è stato seguito da Alessandra Celentano.

Chi è Daniele Doria: gli studi e la carriera nel mondo della danza

Fin da piccolo, Daniele ha mostrato un forte interesse per la danza, iniziando a ballare all'età di 5 anni. La sua formazione è iniziata con la danza classica, ma nel corso degli anni ha ampliato il suo repertorio, esplorando diversi stili. La sua famiglia, in particolare il nonno, ha sempre sostenuto la sua passione, credendo fermamente nel suo talento. Questo supporto ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso artistico. Nel 2023, Daniele ha avuto l'opportunità di perfezionarsi ulteriormente con un'esperienza formativa a Los Angeles, dove ha potuto confrontarsi con diverse realtà artistiche internazionali.

La vita privata di Daniele Doria

Daniele è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Nonostante la sua presenza sui social, con un profilo Instagram seguito da quasi 83mila utenti e un account TikTok con circa 57mila follower, condivide raramente dettagli personali. Proprio per questo, non si hanno informazioni certe sul suo stato sentimentale.

Il percorso di Daniele Doria ad Amici 24

Il viaggio di Daniele all'interno di Amici 24 è stato segnato da vari alti e bassi: dopo un periodo difficile a causa di un infortunio, è tornato ad esibirsi davanti ai professori grazie al supporto dei suoi compagni. La sua performance ha convinto i docenti, portandolo a ottenere la maglia dorata per accedere al Serale. Durante il suo percorso, Daniele ha affrontato sfide legate all'espressione emotiva e all'interpretazione, aspetti sui quali ha lavorato intensamente.

Daniele Doria e la maestra Alessandra Celentano

La maestra Alessandra Celentano ha sottolineato i suoi progressi e l'impegno costante, che l'ha portato a superare alcune insicurezze di cui ha spesso parlato ai suoi compagni. In passato, infatti, è stato vittima di bullismo: "Per un periodo abbastanza lungo, da quando ho iniziato a ballare. Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola. Mi sono sempre chiesto se fosse colpa mia, oggi cerco di metterci il più possibile di me in quello che faccio".