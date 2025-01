video suggerito

Ad Amici Daniele commuove il pubblico e i prof con la sua esibizione: "Sono stato vittima di bullismo" Ad Amici 24 Daniele ha raccontato di essere stato vittima di bullismo quando era più piccolo: "Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola". Le sue parole e la sua esibizione hanno commosso tutto lo studio, dal pubblico in piedi ad applaudire ai professori e ai compagni con le lacrime agli occhi.

A cura di Elisabetta Murina

L'esibizione di Daniele ad Amici 24, nella puntata andata in onda domenica 19 gennaio, ha commosso il pubblico in studio, i professori e il resto degli allievi. Attraverso una coreografia, il ballerino ha raccontato un momento difficile della sua vita, quando da piccolo è stato vittima di bullismo e proprio la danza è stata la sua ancora di salvezza.

Daniele vittima di bullismo, il racconto ad Alessandra Celentano

Durante la settimana, la prof Deborah Lettieri ha assegnato a Daniele un compito per poterlo conoscere meglio: realizzare una coreografia in cui raccontarsi e svelare qualcosa in più di se stesso. Il ballerino ne ha parlato con la sua insegnante Alessandra Celentano, alla quale ha svelato di essere stato bullizzato quando era più piccolo: "Per un periodo abbastanza lungo, da quando ho iniziato a ballare. Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola. Mi sono sempre chiesto se fosse colpa mia, oggi cerco di metterci il più possibile di me in quello che faccio". "Attraversare quel dolore può aiutarti tanto", gli ha spiegato la prof.

La commozione in studio e le parole di Daniele

Il racconto di Daniele, ancor prima dell'esibizione, ha emozionato tutto lo studio. Il pubblico si è alzato per applaudire con le lacrime agli occhi, così come molti degli allievi e dei professori. Prima fra tutti Deborah Lettieri, che gli ha assegnato il compito: "Non sono una che si commuove facilmente. Come ti senti?". "Leggero", ha detto il ballerino. "Sei stato bravissimo. Fai in modo che non sia un episodio isolato", ha continuato la professoressa.

Poco dopo il ragazzo ha preso parole e ha voluto lanciare un importante messaggio:

Di solito parlo poco, zero. Volevo ringraziare Deborah, all'inizio avevo paura ad affrontare questa cosa e a tirarla fuori. Non l'avevo mai fatto, scappavo, invece grazie alla danza ci sono riuscito. Se non ci fosse stata, sarebbe durato ancora. So di non essere l'unico, è un argomento di cui si parla ogni giorno. Spero di essere riuscito a mandare un messaggio.