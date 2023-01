Charlie Gnocchi torna a Rtl 102.5 dopo il GfVip, Suraci avvisa: “Alla prima paraculata, sei fuori” In un comunicato stampa, RTL 102.5 annuncia così il ritorno di Charlie Gnocchi dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Inserita una clausola: appena fai il paraculo, sei fuori”.

Lieto fine per Charlie Gnocchi. Solo poche settimane fa, la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip ma nell'incertezza di tornare a fare quello che ha sempre amato: lo speaker a Rtl 102.5. Si era addirittura prodigato Alfonso Signorini attraverso un appello a Lorenzo Suraci, patron dell'emittente: "Riprendilo!". E così è andata. Con un comunicato stampa, RTL 102.5 annuncia il ritorno di Charlie Gnocchi in quella che la radiovisione più seguita e amata d'Italia. Il messaggio del patron, però, è chiaro: "Ti riprendo, ma alla prima paraculata che fai si risolve il contratto". Gnocchi avvisato, mezzo salvato.

Il comunicato di Rtl 102.5

In un comunicato stampa, RTL 102.5 annuncia così il ritorno di Charlie Gnocchi dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Solo pochi giorni fa, infatti, Alfonso Signorini aveva lanciato il suo appello al presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci: "Ti prego, riprendi Charlie a lavorare in radio, ha due famiglie da mantenere". Missione compiuta. Ovviamente è tutto frutto di una gag che ha coinvolto RTL 102.5 e lo stesso GfVip. Lorenzo Suraci chiude così la questione, con l'aggiunta di una clausola: "Sei fai il paraculo, sei fuori".

Siccome io non posso dire di no ad Alfonso Signorini, mi hai costretto a riprenderti in palinsesto. Ti rifaccio il contratto ma con un'unica clausola: al primo episodio di paraculaggine, si chiude il rapporto a vita.

Quando torna Charlie Gnocchi

Non è ancora noto quando si formalizzerà il ritorno di Charlie Gnocchi in radio, ma come aveva già in precedenza appreso Fanpage.it, il suo reintegro non era mai stato messo in discussione. Charlie Gnocchi è una delle voci storiche di RTL 102.5. È in radio dal 1993: sei anni alla conduzione di "Alto Godimento". Prima di fare il suo esordio al Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi conduceva un programma in coppia con Alessandro Greco dal titolo "No problem – W l'Italia".