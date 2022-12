Charlie Gnocchi fuori da RTL 102.5 dopo il GF Vip, l’appello di Signorini a Suraci: “Riprendilo” Dopo l’uscita dal GF Vip, il concorrente non è ancora rientrato nella radio dove lavora stabilmente dal 1993. In queste ore è arrivato anche l’appello di Signorini, ma si tratta semplicemente di una gag in attesa di un ritorno che avverrà senza dubbio.

A cura di Andrea Parrella

Foto di Endemol Shine Italy

Si è chiusa poche settimane fa l'avventura di Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip. Il concorrente, dopo tre mesi di permanenza in Casa, è tornato alla sua vita, con un presumibile ritorno in radio, a RTL 102.5, che al momento non è ancora avvenuto. Tanto che nelle scorse ore è arrivato l'appello di Alfonso Signorini al proprietario dell'emittente, Lorenzo Suraci: “Riprendilo a lavorare in radio”.

L'appello di Signorini

E Signorini non è stato il solo a prodigarsi in questo appello, visto che a prendere parte sono stati anche altri volti del Grande Fratello Vip, da Sonia Bruganelli – opinionista del Gf vip – che ha chiesto al presidente Suraci di tornare sui suoi passi, passando per Raffaella Fico, Maria Teresa Ruta, Michele Cucuzza, Gianmaria Antinolfi e tanti altri ancora.

Un'operazione che si muove, chiaramente, su toni ironici e che era già cominciata nei giorni scorsi, quando Charlie Gnocchi aveva pubblicato sui social una gag, un video in cui tornava a far visita agli studi della radio di cui è proprietario Lorenzo Suraci, incontrando proprio il patron in attesa all'ingresso che, scherzando, gli faceva capire non fosse più così semplice riaprirgli le porte di quella casa che aveva lasciato per partecipare al reality. Fino ad arrivare poi all'esasperazione totale per Suraci, che gli faceva capire, sempre ironicamente, di doversene andare.

Quando tornerà in radio Charlie Gnocchi

Non è chiaro quando si formalizzerà il ritorno di Gnocchi in radio che comunque avverrà prossimamente. Fanpage.it apprende da fonti attendibili che il reintegro di Gnocchi a RTL 102.5 non è affatto in discussione, come d'altronde il tono con cui in questi giorni si è affrontata la questioni lasciava tranquillamente immaginare.

Gnocchi a RTL 102.5 dal 1993

Charlie Gnocchi è una voce storica della radio, approdato a RTL 102.5 nel lontano 1993, conducendo per sei anni il programma "Alto Godimento". Prima dell'approdo al Grande Fratello Vip aveva condotto in coppia con Alessandro Greco "No problem – W l'Italia", in onda il venerdì, sabato e domenica. Da qualche stagione era anche inviato di Striscia La Notizia.