Caso falsi vaccini, la dottoresa: “Madame mai vista prima, Giorgi paziente con tutta la famiglia” La dottoressa Grillone viene ascoltata ancora per l’incidente probatorio e conferma tutto quanto aveva già raccontato in passato: “Credevo nel vaccino, poi sono arrivati gli effetti collaterali delle dosi che mi sono autosomministrata”.

A cura di Andrea Parrella

Conferma totale da parte di Daniela Grillone, la dottoressa al centro dell'inchiesta sulla fabbrica di vaccini fasulli somministrati in Veneto a una folta lista di pazienti, tra cui ci sarebbero anche la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi, al fine di ottenere falsi green pass. È stata ascoltata nelle scorse ore, dopo essersi presentata in tribunale per l'incidente probatorio, e di fatto Grillone ha ribadito la versione iniziale, raccontando ai difensori dei suoi ex pazienti le motivazioni che l'hanno spinta a cambiare opinione sui vaccini.

Grillone: "Eco perché ho cambiato idea sui vaccini"

"La Grillone pareva un fiume in piena", ha confessato al Corriere del Veneto uno dei legali, spiegando che nel corso dell'udienza avvenuta a porte chiuse la dottoressa ha parlato della sua conversione: "Credevo effettivamente nell’utilità del vaccino. Purtroppo, dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata, ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali". A quel punto sarebbe stato fatale il colloquio con un chirurgo: "Mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi (…) Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo (…) e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi. E io ho accettato". Queste le parole di Grillone, assistita dall'avvocato Fernando Cogolato.

Così sarebbe nato il giro di vaccinazioni fasulle, che avrebbe coinvolto decine di persone, operatrice socio-sanitaria 62enne che ha definito molto coraggiosa la donna, raccontando al quotidiano: "Conosco persone che hanno avuto gravi effetti collaterali a causa di quel vaccino, per questo l’ho rifiutato. Ma nel mio lavoro il certificato verde era obbligatorio e io non potevo permettermi di rinunciare allo stipendio. Per questo mi sono rivolta a lei, e per lo stesso motivo ho portato nel suo studio anche una mia amica, anziana e malata".

Camila Giorgi da anni paziente della dottoressa

Poche parole su Madame, che potrebbe rientrare tra quelle persone che lei non ha nemmeno incontrato: "Mai vista prima", dice la dottoressa. Mentre su Camila Giorgi la dottoressa ha sottolineato che la tennista era da anni una sua paziente, incontrata perché Giorgi soffriva del gomito del tennista. Avrebbe finto di vaccinare non soltanto lei, ma anche i suoi familiari: "Confermo che nessuno dei vaccini della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato"