Chiara Ferragni arriva a Sanremo per il Festival, la villa vista mare e “l’angolo porta fortuna” Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo ed è pronta per il Festival. Sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse. Tra le sue storie Instagram di oggi, 2 febbraio, ha mostrato i primi scorci della location in cui alloggerà per tutta la settimana, dalla vista mozzafiato all’angolo “porta fortuna”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo. Quest'anno sarò la co- conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival e, come ha mostrato nelle sue storie Instagram, l'emozione per questa nuova e inedita esperienza è davvero tanta. Oggi, 2 febbraio, a soli 5 giorni dal debutto, ha lasciato Milano ed è arrivata nella "Città dei Fiori".

Le prime immagini di Chiara Ferragni a Sanremo

"La mamma va a Sanremo", si legge sotto il post Instagram di Chiara Ferragni che oggi, 2 febbraio, ha salutato i figli Leone e Vittoria ed è partita per Sanremo. In città e al Festival, quest'anno non in gara ma in una veste inedita, ci sarà anche il marito Fedez. Quanto all'imprenditrice, si tratterà della sua prima volta su un palco importante come quello dell'Ariston. Tante le persone che le hanno augurato un grande in bocca al lupo, a cominciare dagli amici più stretti e dai familiari. Messaggi e pensieri d'affetto che la co-conduttrice ha voluto portare con sé nella location in cui soggiornerà per tutta la settimana. Tra le sue storie Instagram, ha mostrato i primi scorci della villa mozzafiato, con piscina e affacciata sul mare, che ospiterà lei e il marito nei giorni della kermesse musicale. All'interno della villa, ha creato il suo "angolo porta fortuna", dove ha collocato tutti i regali che le sono stati fatti pre partenza, dal disegno della piccola Vittoria ai pensieri del suo team The Blonde Salad.

L'emozione per il Festival insieme ad Amadeus

Chiara Ferragni non ha mai nascosto di essere molto emozionata per la nuova avventura che la aspetta al Festival di Sanremo. Sarà la sua prima volta sul palco dell'Ariston, dove salirà al fianco di Amadeus nella serata d'apertura e in quella finale, portando un monologo su un argomento che però non è ancora stato reso noto. Top secret, almeno per il momento, anche gli outfit scelti dall'influencer e imprenditrice, anche se stando agli scatti che ha condiviso, vestirà i brand Schiaparelli, Dolce e Gabbana e Dior.