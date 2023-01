Carlo Cracco a CTCF è dimagrito: “Lavoro troppo, ma il nostro mestiere non consente smart working” Lo chef stellato ospite di Fabio Fazio per presentare la seconda stagione di Dinner Club, lo show su Amazon Prime Video. Ma nel frattempo c’è un nodo importante da risolvere: “I ragazzi chiedono un futuro nel mondo della ristorazione, sta a noi dar loro delle risposte”.

Carlo Cracco torna alla guida di Dinner Club. La seconda stagione del format di Amazon Prime Video è disponibile dal 17 febbraio (i primi quattro episodi) e dal 24 febbraio (i due episodi conclusivi). Protagonisti di ricette e tesori culinari del nostro Paese saranno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingarett, accompagnatori naturalmente dallo chef stellato.

Carlo Cracco annuncia il ritorno di Dinner Club

Ad attenderli sedute attorno ad un tavolo, pronte per assaggiare le loro prelibate scoperte, ci saranno Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Insieme introducono Carlo Cracco ospite a Che Tempo che Fa nella puntata di domenica 29 gennaio, che annuncia la seconda stagione del suo show. Lo chef finisce subito al centro dei siparietti di Littizzetto e Fazio, con la comica torinese che, notando un aspetto fin troppo asciutto per lo chef, incalza: “Hai visto che magro che è?”. Fabio non se la lascia sfuggire. “È vero, sei dimagrito Carlo…come mai?”. Cracco ammette: “Forse è colpa del troppo lavoro…”. Dopo l’addio a Masterchef non ha detto addio alla tv, continuando a conciliare le sue attività di ristorazione con la partecipazione agli show che hanno a che fare con il mondo del food.

Una risposta alla crisi dei giovani nella ristorazione

“Mai come in questo momento i ragazzi stanno lasciando le scuole alberghiere. Non ci sono più iscritti come in passato e questo deve farci riflettere”, ha spiegato Cracco intervistato da Tgcom24 in occasione di ‘Identità Golose 2023’. “Questi ragazzi ci chiedono se ci sia un futuro nel mondo della ristorazione e dobbiamo dar loro delle risposte”.

Ciò che sta più a cuore ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro è il tema del bilanciamento tra lavoro e vita privata. “È un mestiere che non consente lo smart working, è un lavoro fatto di servizi. Se vogliamo che la gente vada in vacanza o che venga a trovarci, qualcuno dovrà pur farlo”, spiega Cracco. “Tuttavia è nostro compito renderò più sostenibile possibile”.