Dinner Club, come vedere gratis su Amazon Prime Video la seconda stagione del format con Carlo Cracco Da oggi, 17 febbraio, è disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione di Dinner Club, il format con Carlo Cracco. Ecco come fare per vederlo gratis.

Da oggi, 17 febbraio, trovate disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione di Dinner Club.

Nelle puntate del format, il celebre chef stellato Carlo Cracco si accompagna alle stelle del cinema italiano per girare l'Italia tra bellezze paesaggistiche e ricette tradizionali poco conosciute, ma dal gusto prelibato, facendoci apprendere qualcosa anche di attività come la pesca.

Per questa seconda stagione, Cracco avrà come spalle Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Luca Zingaretti.

Ma come fare per vederlo? Per gli abbonati ad Amazon Prime è semplice, troveranno le puntate già disponibili accedendo su Prime Video tramite le loro credenziali. Se, invece, non avete un abbonamento, non disperate: siete ancora in tempo per poter aver accesso alle puntate senza pagare. Vediamo insieme come.

Come vedere Dinner Club 2 gratis su Prime Video

Per vedere Dinner Club 2 gratis su Amazon Prime Video è necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio Prime di Amazon. Ma come fare, se non si è sicuri di voler sottoscrivere un abbonamento? In tal caso, potete pensare di usufruire del mese di prova gratuita offerto da Amazon.

I nuovi iscritti al servizio Prime, infatti, hanno diritto a 30 giorni di prova a costo zero, al termine dei quali potranno decidere se sottoscrivere l'abbonamento o meno. Se decidete che il servizio vi interessa, potete scegliere di sottoscrivere l'abbonamento mensile, al costo di 4,90 euro, oppure l'abbonamento annuale, al costo di 49,50 euro. Se, invece, deciderete che Prime non fa al caso vostro, vi basterà disdire il periodo di prova, entro e non oltre i 30 giorni.

Come fare per attivare il periodo di prova? Per prima cosa, accedete al vostro account Amazon oppure provvedete a crearne uno. Entrate, poi, nella sezione dedicata ad Amazon Prime e cliccate su "Iscriviti": a questo punto, non vi resterà che inserire i vostri dati e selezionare il mese di prova gratuito.

A questo punto, avrete accesso a tutti i servizi inclusi nel pacchetto Prime: spedizione gratuita per gli acquisti conclusi su Amazon, l'accesso a Prime Video e la versione base di Amazon Music.