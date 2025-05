Carlo Conti: “Sono il genitore più permissivo, a casa faccio tutto”, poi il ricordo della madre Lolette

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Conti è stato ospite di Domenica In nella puntata in onda domenica 11 maggio. Il conduttore si è raccontato nello studio di Mara Venier, dalla vita professionale a quella privata, l'amore per la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo, il ricordo della madre Lolette e il successo del Festival di Sanremo 2025.

Il ricordo della mamma Lolette

Nello studio di Domenica In, Carlo Conti ha subito ricordato la mamma Lolette nella giornata di domenica 10 maggio, in cui si celebra la festa della mamma. Il conduttore si era commosso lo scorso febbraio nel corso della prima conferenza stampa di Sanremo parlando di lei e spiegando che lei gli aveva insegnato il rispetto, valore per lui fondamentale. "La cosa più difficile ora che sono papà è trasferire una serie di valori importanti anche a mio figlio Matteo, che già comincia a litigare con la mamma. Rivedo in lui momenti di quello che ero io", ha spiegato parlando anche della sua famiglia, della moglie Francesca e del figlio Matteo.

La famiglia di Carlo Conti: la moglie Francesca e il figlio Matteo

Conti ha parlato anche della sua famiglia, della moglie Francesca Vaccaro e del figlio Matteo. Tra i due, lui è il "genitore più permissivo": "Quando chiede qualcosa gli faccio capire il valore dei sì e dei no. Francesca è più severa, ma dipende dai giorni". Mara Venier ha poi chiesto al suo ospite come suo figlia viva il fatto di avere un ‘papà famoso': "È molto distaccato, quando eravamo a Sanremo mi ha detto che non voleva conoscere nessuno. È rimasto in albergo con Giorgio Panariello che ha fatto da babysitter. Non si vanta molto di questa cosa e io sono contento". Quanto alla sua vita quotidiana, Conti ha precisato: "Il ‘Carlo Conti' televisivo è lo stesso che va a fare la spesa. Siamo una famiglia normale, dove tutti fanno tutto. Ho scelto di vivere a Firenze lasciando la conduzione quotidiana. Lasciare quello significava rallentare, dedicarmi alla famiglia e far crescere mio figlio a Firenze".

L'amicizia con Fabrizio Frizzi

Mara Venier ha voluto dedicare una parte dell'intervista a Carlo Conti anche al ricordo di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. A legare i conduttori un forte legame di amicizia, che è diventato sempre più forte con il passare degli anni:

Eravamo molto legati, diventati entrambi ‘papà' grandicelli. Aver visto la sua vita troncata in un momento così bello fa accelerare certe decisioni. Mi ha toccato profondamente. Non riesco a dire ‘studi Fabrizio Frizzi', in questo studio gli feci una sorpresa. Ho capito che la vita bisogna viverla, non si sa mai cosa può capitare.

Il successo del Festival di Sanremo 2025

Conti ha condotto il Festival di Sanremo 2025 raccogliendo il testimone da Amadeus, dopo cinque anni consecutivi. Questo paragone non l'ha mai preoccupato: "L'ho vissuto senza l'angoscia di dover seguire un numero. Cerco di fare le cose nel miglior modo possibile, sempre con grande onestà. È stato bellissimo ed è andato benissimo". Mara Venier ha poi chiesto: "Stai già lavorando per l'anno prossimo?". "Qualcuno inizia a mandarmi le canzoni. Io i giorni prima di annunciarle non dormo la notte. Quest'anno, quando è arrivato il 1 dicembre, non vedevo l'ora di annunciarle", ha risposto.