Carlo Conti piange in conferenza stampa a Sanremo 2025 ricordando la madre: "Mi ha insegnato il rispetto" In conferenza stampa a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2025, Carlo Conti non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando sua madre, Loletta, morta nel 2002. Parlando ai giornalisti della donna che lo ha cresciuto, si è commosso: "Era una donna unica, fortissima".

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2025 si è commosso pensando a sua madre, Loletta, morta nel 2002. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha parlato con i giornalisti ai quali ha presentato la scaletta della serata e anticipato gli ospiti della serata di domani. Poi si è lasciato andare a un momento di commozione: ricordando sua madre non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Carlo Conti: "Mia madre era una donna unica"

Carlo Conti in conferenza stampa con i giornalisti e Alessandro Cattelan a poche ore dall'inizio del Festival, si è commosso parlando del rispetto che prova per le donne che gli è stato trasmesso dall'amore della madre: "Io sono stato cresciuto da mia madre perché mio padre è morto che avevo 18 mesi. Sono cresciuto con mia madre che era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l'onestà". Il conduttore e direttore artistico della kermesse non è riuscito a trattenere la commozione: "Scusate ma se parlo di mia madre…Non è mai mancata una sera, una tavola apparecchiata anche solo per noi due".

Il rapporto di Carlo Conti e mamma Loletta

Non è la prima volta che Carlo Conti nomina sua madre, Loletta, la donna che lo ha cresciuto. Al Corriere della Sera, in un'intervista del 2018, il conduttore televisivo raccontò: "Mia mamma mi fece da madre ma soprattutto da padre. Non aveva una lira. Aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio. Tornata a casa dal funerale, trovò nella cassetta della posta 500 lire. Si convinse che le avesse messe santa Rita. Trovò nella fede la forza di continuare". "Aveva dedicato la sua vita a me" spiegò, sottolineando di non essersi mai sentito sfortunato: "Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all'attenzione per chi aveva meno di noi".