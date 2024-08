video suggerito

Cardi B incinta: “Sono rimasta paralizzata per un breve periodo, ho rischiato di perdere mio figlio” Cardi B, incinta del suo terzo figlio, ha raccontato di aver avuto un problema di salute che avrebbe potuto mettere a rischio il bebè in arrivo: “Ho avuto uno strano incidente, è diventato qualcosa di così grande che sono rimasta letteralmente paralizzata. Mi è quasi costato la nascita del mio piccolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Ho avuto uno strano incidente, sono rimasta letteralmente paralizzata". Cardi B, incinta del suo terzo figlio, ha raccontato di aver avuto un problema di salute improvviso, che avrebbe potuto mettere a rischio il bebè in arrivo. Chiacchierando con i fan su X Spaces, la rapper ha spiegato di essersi spaventata e di essere ora in cura con medicinali, pur senza entrare nei dettagli di quanto è accaduto.

Il racconto dello "strano incidente"

Cardi B ha raccontato ai fan di aver avuto uno "strano incidente", come lei stessa l'ha chiamato chiacchierando su X Spaces. La cantante, 31 anni, incinta del suo terzo figlio, si è sentita improvvisamente male ed è rimasta paralizzata per un breve periodo, tanto che ci sarebbe stato il rischio di un aborto spontaneo. "Non mi capita spesso, ma è diventato qualcosa di così grande al punto che sono rimasta letteralmente paralizzata. Questa piccola cosa mi è quasi costata la nascita del mio piccolo, ma non è successo. Ieri mi sentivo bene", ha raccontato la futura mamma. Cardi B ha fatto sapere di stare meglio e di essere in cura con dosi di morfina, sperando che si sia trattato solamente di un malessere temporaneo.

L'annuncio della gravidanza

Proprio a inizio agosto, Cardi B aveva annunciato di essere incinta del suo terzo figlio pubblicando su Instagram alcuni scatti in cui lasciava vedere il pancione. "Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l'amore e la mia passione!", aveva scritto come didascalia. La cantante era già mamma di due figli, Kulture e Wave, rispettivamente di cinque e due anni, avuti entrambi dal marito Offset. L'annuncio della gravidanza però arriverebbe in un momento non particolarmente felice della vita della rapper, che starebbe divorziando con il padre dei suoi figli, dopo un periodo di crisi.