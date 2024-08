Cardi B è incinta del suo terzo figlio, l’annuncio dopo la notizia della richiesta di divorzio dal marito

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Cardi B ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio. La rapper 31enne ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, in cui mostra le rotondità della gravidanza, avvolta da un vestito rosso con una profonda scollatura sul ventre. Cinque anni fa era diventata mamma di Kulture e due anni fa di Wave, avuti entrambi dal marito Offset, col quale non starebbe vivendo un momento particolarmente felice.

L'annuncio della gravidanza

Una notizia inaspettata quella che la Cardi B ha voluto condividere con i suoi fan, pubblicando le prime foto della sua terza gravidanza, in un momento nient'affatto facile per lei, dal momento che, proprio in queste settimane, avrebbe confermato la richiesta di divorzio da suo marito Offset. La rapper, intanto, scrive accanto alle foto in appare orgogliosa e fiera:

Con ogni fine arriva un nuovo inizio! Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinvigorito la mia forza! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l'amore e la mia passione! Ti amo così tanto e non vedo l'ora che tu assista a ciò che mi hai aiutato a realizzare, a ciò che mi hai spinto a fare! È molto più facile affrontare le svolte e le prove della vita, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete mostrato perché vale la pena di andare avanti!

Le indiscrezioni sul divorzio

Lo scorso novembre i due avrebbero avuto una crisi che li ha portati a prendere le distanze, ma a inizio luglio, invece, sembravano nuovamente uniti. Da tempo, però, si vociferava che la cantante avesse valutato l'ipotesi di divorziare dal marito Offset, che pare l'abbia tradita, sebbene lui abbia sempre smentito queste voci. Secondo Page Six, però, a queste motivazioni se ne aggiungerebbero delle altre: "Si sono allontanati. È questo che l'ha spinta a prendere questa decisione più di ogni altra cosa". Il rapper sarebbe stato visto in compagnia di una donna, PrettyRedz, durante una serata trascorsa in un casinò, ma entrambi hanno negato di avere un legame, anche perché lei ha da poco perso il marito: "È assurdo che io debba farlo, abbiate rispetto per mio marito" avrebbe dichiarato la donna, in risposta alle voci sul suo conto.