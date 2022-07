“Bugiarda, pesi più di quello che dici”, e l’ex tronista Ramona Amodeo perde la pazienza Attaccata per il peso, l’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo perde la pazienza con la donna che l’aveva criticata: “Potrei pesarne 50 come 90”.

A cura di Stefania Rocco

Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, è stata attaccata via Instagram a causa del suo peso. La donna ha deciso di pubblicare sui social le critiche ricevute, per sensibilizzare le sue utenti a proposito del tema in questione e avere la possibilità di rispondere le rime a quanti l’avevano criticata.

Hater a Ramona Amedeo: “Non puoi pesare 66 chili”

Nel corso di una diretta Instagram, Ramona aveva condiviso il fatto di pesare 66 chili. Tanto è bastato a una hater per attaccarla: “Bugiarda! Chi ti crede che fai 66 chili? Ne faccio io 70 e sono la metà di te”. Una precisazione fastidiosa cui però Ramona ha deciso di rispondere: “Potrei pesare 50 chili con 90. Onestamente, non credo che il peso sia un problema. Mi spaventi tu che sei così attaccata al peso. Vuoi una coppa per pesarne 70?”. Un argomento delicato ma che Ramona ha deciso di affrontare pubblicamente per avere la possibilità di rispondere alla hater che l’aveva attaccata e ristabilire l’equilibrio.

Chi è Ramona Amodeo

Ramona Amodeo è una ex tronista di Uomini e Donne. Partecipò al dating show condotto da Maria De Filippi nel 2010. Il suo trono si concluse quando la giovane decise di abbandonare lo studio del dating show con Mario De Felice (che successivamente è stato a lungo legato all’attrice Giuliana De Sio). La relazione tra i due durò qualche mese prima di interrompersi. Ramona ha sposato il marito Luca Cicia nel 2017. Dopo le nozze e l’arrivo della prima figlia, i due avevano annunciato la separazione salvo poi riappacificarsi qualche tempo dopo. La coppia ha adesso tre figli, due bambine e un bambino nato lo scorso aprile con un cesareo d'urgenza, come raccontato dalla neo mamma. Ex volto del piccolo schermo per qualche mese, Ramona è diventata una influencer. Sui social racconta soprattutto la sua vita da mamma.