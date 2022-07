Beppe Convertini coinvolto in un incidente: “Rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio” Beppe Convertini, popolare conduttore Rai, racconta di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: “Mi sono spaventata. Rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio”.

A cura di Stefania Rocco

Beppe Convertini, popolare conduttore e volto di Rai1, racconta di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Per fortuna, senza gravi conseguenze. “Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”, ha raccontato il presentatore in un’intervista rilasciata a Diva e Donna nel corso della quale ha reso noto l’episodio per la prima volta.

Beppe Convertini: “Sono molto devoto”

Fervente cattolico, Convertini rende noto che l’episodio avrebbe fortemente rafforzato la sua fede. Rispetto alla dinamica dell'accaduto, il conduttore ha raccontato che era in strada diretto verso il suo barbiere di fiducia quando un’auto gli ha tagliato la strada facendogli perdere l'equilibrio. Non è riuscito a frenare in tempo e nella caduta ha riportato solo qualche graffio su braccia e gambe, niente di particolarmente serio al punto che non sarebbe stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente c’era una donna che si sarebbe scusata più volte con Convertini.

Beppe Convertini: “Mi sono spaventato”

“Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento; quindi, mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto”, ha raccontato ancora Convertini. La devozione verso san Pio sarebbe frutto di un’eredità familiare: "È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro. Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei". Un rapporto profondo quello che il conduttore di Azzurro – Storie di mare condivide con la madre, rafforzatosi da quando, ad appena 17 anni, il conduttore ha perso il padre.