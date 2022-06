Beppe Convertini raddoppia: torna Azzurro – Storie di Mare che passa da 4 a 8 puntate Beppe Convertini si conferma volto di punta per le trasmissioni ambientaliste della Rai e raddoppia con la seconda stagione di Azzurro – Storie di Mare che passa da 4 a 8 puntate.

Beppe Convertini ritornerà presto su Rai1. Sono partite oggi, da Pozzuoli, in provincia di Napoli, le riprese della seconda stagione di "Azzurro – Storie di Mare", il programma delle mattinate estive di Rai1. Dopo l'ottimo risultato della stagione scorsa, in onda dal 15 agosto al 5 settembre 2021, l'attore e conduttore televisivo torna con una nuova stagione che è un viaggio alla scoperta del mare, difendendolo quotidianamente da ogni forma di inquinamento. Il format è stato premiato rispetto allo scorso anno, perché le puntate sono raddoppiate rispetto all'anno precedente: da quattro a otto, tre delle quali dedicate alla Campania, con Procida, Ischia e Pozzuoli.

La seconda stagione di Azzurro – Storie di Mare

La seconda stagione di “Azzurro – Storie di Mare” tornerà già da luglio. Beppe Convertini viaggerà alla scoperta delle coste più belle, raccogliendo le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende tutti i giorni dagli attacchi di ogni tipo di inquinamento. Un programma educativo, condotto mostrando le storie vere di persone che proveranno a trasmettere l'emozione pura che è in grado di regalare la passione per il mare.

Ospiti vip dal mondo dello spettacolo e della cultura

Il format si avvale anche di ospiti di puntata, anche dal mondo dello spettacolo e della cultura, i cui nomi saranno rivelati nei prossimi giorni. "Azzurro – Storie di Mare" sarà rivolto a 360 gradi a tutto l'indotto che la bellezza del mare è in grado di creare: la cucina, lo sport, il turismo. Sarà dedicato ampio spazio ai pericoli che corre il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta.

Beppe Convertini si conferma volto "verde" di Rai1

Dal ‘verde' all'azzurro del mare, Beppe Convertini si conferma volto di punta per quelle che sono le trasmissioni che hanno grande attenzione nei confronti dell'ambiente. L'attore e conduttore nato a Martina Franca è al suo quinto anno di fila in tv. Dopo la parentesi con "L'Italia in vetrina" su Sky, non è mai più uscito dalla programmazione Rai: "La vita in diretta Estate", "Linea Verde", "Storie in bicicletta", "Telethon", "C'è tempo per…", "Uno Weekend", "Il futuro in gioco", "Evoluzione Terra", "Premio Federico II", "Women for Women against Violence" e "Stupor Mundi Federico II" sono le trasmissioni che gli sono state affidate nell'ultimo quinquennio.