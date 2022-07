Jason Momoa coinvolto in un incidente, una moto si è schiantata frontalmente contro la sua auto Jason Momoa è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente mentre era alla guida della sua auto: una motocicletta, proveniente dalla direzione opposta, ha invaso la sua corsia e si è schiantata frontalmente contro il suo mezzo.

A cura di Elisabetta Murina

Jason Momoa è rimasto coinvolto in un un incidente frontale con una motocicletta nella giornata di domenica 24 luglio. L'attore, star di Aquaman, stava viaggiando a bordo della sua auto quando un motociclista proveniente dalla corsia opposta si è schiantato contro il suo mezzo.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto Jason Momoa

Stando a quanto si apprende dai media americani, l'incidente è avvenuto nella mattina di domenica 24 luglio lungo la Old Topanga Canyon Road, nei pressi di Calabasas, in California. Momoa stava percorrendo la strada a bordo della sua auto, una Oldsmobile del 1970, quando un motociclista proveniente dalla direzione opposta ha superato le doppie linee gialle della corsia e si è schiantato contro l'auto dell'attore mentre lui stava percorrendo una curva. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il pilota sarebbe atterrato in piedi, dopo essere rimbalzato contro il parabrezza dell'auto. Dopo l'impatto è stato trasportato in ospedale dove ha riportato lividi alle gambe e ferite a un pollice, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente di Jason Momoa sul set di Aquaman 2

Non è la prima volta che la star rimane coinvolta in un incidente, anche se in maniera un pò differente, vale a dire senza la sua auto e rimanendo ferito in prima persona. Non molto tempo fa, mentre si trovava sul set di Aquaman 2 per le riprese, aveva raccontato a Ellen DeGeneres di aver subito il ferimento di una cornea, che lo aveva costretto a sottoporsi a una operazione agli occhi. Non solo: l'attore aveva rivelato di aver avuto anche un problema di ernia e di essersi rotto due costole. Nonostante questi problemi di salute non si era tirato indietro dal suo lavoro e aveva continuato le riprese della saga che lo vede protagonista e che dovrebbe uscire prossimamente sul grande schermo.