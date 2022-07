Ben Affleck è sul set con Jason Momoa, così i fan scoprono che sarà Batman in Aquaman 2 Ben Affleck non è al fianco della neo sposa Jennifer Lopez a Capri perché è dovuto volare a Los Angeles per tornare sul set di Aquaman 2, nel quale vestirà i panni di Batman. A rivelare il segreto è Jason Momoa, sorpreso da un gruppo di fan in gita turistica ai Warner Bros Studios.

A cura di Giulia Turco

Un video pubblicato sui social da Jason Momoa rivela che Ben Affleck sarà al suo fianco nel prossimo film della saga di Aquaman nei panni di Batman. Una notizia che sarebbe dovuta rimanere inedita, se non fosse che un gruppetto di turisti avrebbe sorpreso la coppia aggirarsi per le vie dei Warner Bros Studios durante una visita turistica. Momoa ha ripreso il tutto e ha postato il video sui social.

Ben Affleck sarà di nuovo Bruce Wayne nel sequel di Aquaman

"Beh, ora non è più un segreto. Ci abbiamo provato a mantenerlo", commenta l'attore di Aquaman in preda alle risate per essere stato sorpreso dai suoi fan durante un tour organizzato. Gira per gli Studios, poi entra in camerino inquadrando il collega Affleck e infine scatta un paio di selfie, rendendo così ufficiale la notizia. Ben Affleck tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne nel film Aquaman 2, dopo aver ricoperto il ruolo anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, usciti nel 2016 e 2017. L'uscita del nuovo film è prevista per marzo 2023 e prevede un cast stellare, che comprende anche Amber Heard.

Svelato il motivo dell'assenza a Capri con Jennifer Lopez

Ecco svelato dunque anche il mistero dell’assenza di Ben Affleck al fianco di Jennifer Lopez. La coppia ha condiviso un romantico viaggio a Parigi dopo le nozze lampo a Las Vegas, ma l’attore ha dovuto abbandonare la sua neo sposa nel tour per le bellezze europee. A Capri, infatti, Jennifer Lopez è stata avvistata senza marito ma in compagnia dei suoi figli. La star è atterrata all'aeroporto di Napoli per poi proseguire con un mini tour blindato a bordo dello yacht di 85 metri dell’agenzia Ryacht, noleggiato per l'occasione. Sabato 30 luglio infatti si esibirà alla Certosa di San Giacomo per un concerto di beneficienza, ma i fan non potranno sperare di vedere anche Affleck che, appunto, è dovuto volare a Los Angeles per riprendere i suoi impegni lavorativi sul set di Aquaman.