Beatrice Venezi ringrazia Virginia Raffaele per la sua imitazione: "È una forma di consacrazione" Beatrice Venezi interviene sulla querelle venutasi a creare per la sua imitazione fatta da Virginia Raffaele nello spettacolo Colpo di Luna. La direttrice d'orchestra ringrazia l'attrice dicendo: "È una consacrazione".

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la querelle che ha coinvolto Virginia Raffaele, accusata per la sua imitazione di Beatrice Venezi nel suo show in prima serata su Rai1, Colpo di Luna, è proprio la direttrice d'orchestra, nonché consulente per la musica del Ministero della Cultura, ad intervenire sulla questione mettendo a tacere le varie voci diffusesi in questi giorni.

Il commento di Beatrice Venezi

Con un messaggio pubblica su X (ex Twitter), la direttrice d'orchestra ringrazia l'attrice comica per aver scelto lei come personaggio da imitare e, inoltre, aggiunge un commento relativo al circolare di informazioni inesatte: "L'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a Virginia Raffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione". Una dichiarazione che non lascia spazio a possibili interpretazioni e che, quindi, allontana radicalmente le polemiche che in queste ore avevano coinvolto anche rappresentati della politica, dal momento che l'accusa nei confronti dell'attrice comica, sembrava fosse stato proprio il ministro della Cultura a non aver digerito la parodia in prima serata dell'artista, tanto che si era ipotizzato potesse essere tagliata dalle registrazioni del programma. Stando, poi, ad ulteriori chiarimenti, invece, pare che da parte di Sangiuliano non ci sia stata alcuna pressione.

Virginia Raffaele non ha commentato

Da parte dell'attrice, nel frattempo, nessun commento o chiarimento in merito. Raffaele è rimasta in disparte e ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione sulla faccenda, lasciando che fosse il tempo a decretarne la fine e, di fatti, l'intervento di Beatrice Venezi è stato chiarificatore. D'altro canto, già nella giornata di ieri, fonti interne di Viale Mazzini avevano fatto sapere che da parte del Ministro non era stata avanzata nessuna rimostranza.