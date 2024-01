Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi, Sangiuliano: “Satira sale della democrazia, lei mi piace molto” Il ministro della Cultura spegne ogni voce su un possibile intervento nei confronti del programma di Virginia Raffaele: “Non è assolutamente vero. Lei mi piace molto, la seguivo anche prima di fare il ministro, è molto arguta e intelligente e fa bene il suo lavoro. E poi la satira è un po’ il sale della democrazia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"La satira è il sale della democrazia e Virginia Raffaele mi piace molto". Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano chiude così la questione relativa alle polemiche sollevate da un retroscena del quotidiano La Repubblica, secondo il quale si sarebbe chiesto un intervento sul vicedirettore del Prime Time di Rai1, Giovanni Anversa, proprio a seguito dell'imitazione che la comica ha fatto del direttore d'orchestra durante lo show Colpo di Luna. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, il ministro ha smentito: "Non è assolutamente vero e seguivo Virginia Raffaele già da molto prima".

Le parole del ministro Sangiuliano

Il ministro Sangiuliano in Senato alla presentazione del ritratto di Margherita d'Austria, Duchessa di Toscana

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha quindi chiuso la questione dopo una settimana di supposizioni apparse sui giornali. Così il ministro rispondendo a Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca:

Non è assolutamente vero. Virginia Raffaele mi piace molto, la seguivo anche prima di fare il ministro, è molto arguta e intelligente e fa bene il suo lavoro. E poi la satira è un po' il sale della democrazia, trovo che metta brio alla politica e quindi va bene così.

La reazione di Beatrice Venezi

Anche Beatrice Venezi è intervenuta su una questione che, di fatto, è stata tale solo per alcuni quotidiani. Il direttore d'orchestra ha ringraziato pubblicamente l'attrice sottolineando che "l'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a Virginia Raffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico". Infine, il riferimento ai retroscena creati ad arte per cercare di innescare le polemiche: "Per il resto, non abboccate alla disinformazione". Parole nette e precise che hanno allontanato qualsiasi maldicenza. Intanto, venerdì 26 gennaio ci si prepara al gran finale con la terza e ultima puntata dello show di Virginia Raffaele che, anche stavolta, dovrebbe contenere l'imitazione di Beatrice Venezi, considerato che il programma è stato registrato lo scorso dicembre.