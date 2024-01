Virginia Raffaele sotto accusa per l’imitazione di Beatrice Venezi: “Chiesto intervento della Rai” La parodia di Virginia Raffaele su Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e consulente per la musica del ministro della Cultura, rischia di generare una polemica politica. A intervenire in difesa Beatrice sarebbe stato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lo show di Virginia Raffaele rischia di diventare un caso politico in Rai. Colpo di Luna, il programma del venerdì sera di Rai1, segna il ritorno in Tv della comica e imitatrice che, tra i numeri proposti nella prima puntata del programma andato in onda lo scorso 12 gennaio ha proposto un'imitazione di Beatrice Venezi, direttore d'orchestra e consulente per la musica del ministro della Cultura.

Stando a quanto riporta Repubblica nell'edizione di questa mattina, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non avrebbe digerito la parodia di Virginia Raffaele, che nel suo numero della prima puntata ironizza su Beatrice Venezi per la sua vicinanza al mondo della destra ("siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella") e su una serie di pregiudizi che la riguardano. Il quotidiano riporta l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato proprio il Ministro a chiedere alla Rai un intervento nei confronti di Giovanni Anversa, capostruttura del programma in onda su Rai1 per quattro settimane. Al momento non ci sono conferme nel merito della questione e non si sa se nel corso della seconda puntata Virginia Raffeale riproporrà ancora l'imitazione di Beatrice Venezi.

Lo show di Virginia Raffaele, con la partecipazione di Francesco Arca, è partito lo scorso venerdì 12 gennaio su Rai1. Nella serata di debutto il programma ha registrato 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Nel corso della puntata tantissimi ospiti, tra cui Carlo Conti, Gianni Morandi, Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli. Nel corso della seconda puntata, invece, Virginia Raffaele ospiterà la cantante Arisa, l'attrice Carla Signoris, l'attrice Emanuela Fanelli, i comici e attori Lillo & Greg, il cantante Massimo Ranieri, il conduttore Michele Mirabella.