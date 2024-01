Caso Virginia Raffaele-Beatrice Venezi, M5S: “Ma davvero Sangiuliano ha chiesto un intervento della Rai?” Antonio Caso e Luca Pirondini, capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato, difendono Virginia Raffaele dopo le indiscrezioni di Repubblica su un possibile intervento del ministro della Cultura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonio Caso e Luca Pirondini, capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato, hanno rilasciato una nota in relazione alle indiscrezioni che sono state diffuse da La Repubblica: "Ma veramente Gennaro Sangiuliano ha chiesto un intervento sul capo struttura Rai, Giovanni Anversa, per l'imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d'orchestra cara alla destra, Beatrice Venezi, come scrive oggi Repubblica?". Si trattano solo di indiscrezioni, ma il caso è già diventato politico.

La nota del Movimento Cinque Stelle

Antonio Caso e Luca Pirondini provano ad attaccare lo spazio, nonostante non ci siano ancora state ufficialità rispetto alle notizie diffuse dal quotidiano diretto Maurizio Molinari:

Ma veramente Gennaro Sangiuliano ha chiesto un intervento sul capo struttura Rai, Giovanni Anversa, per l'imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d'orchestra cara alla destra, Beatrice Venezi, come scrive oggi Repubblica? Non gli basta collezionare figuracce quotidiane e guidare una squadra che al ministero della cultura ogni giorno mette in imbarazzo le istituzioni della "nazione" con le performance del suo sottosegretario Vittorio Sgarbi, ma anche del meno noto Gianmarco Mazzi?

"Virginia Raffaele è un'artista straordinaria"

Poi la solidarietà a Virginia Raffaele e al suo spettacolo Colpi di luna, che stasera andrà in onda per la seconda puntata: "Ci dica Sangiuliano se davvero ha fatto pressioni sulla Rai per limitare la libertà di satira, una delle poche ancore di salvezza da questo governo che ogni giorno umilia la cultura e l'immagine del nostro Paese all'estero. Se è così dovrebbe come minimo vergognarsi. A Virginia Raffaele, che è un'artista straordinaria e piena di talento, va la nostra vicinanza e l'invito a proseguire a testa alta con il suo show senza preoccuparsi di simili sciocchezze".