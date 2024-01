“Nessuna pressione da Sangiuliano”, l’imitazione di Beatrice Venezi di Virginia Raffaele andrà in onda Fonti vicine alla produzione e alla Rai confermano che questa sera andrà in onda regolarmente, nella seconda puntata di Colpi di Luna, l’imitazione di Beatrice Venezi realizzata da Virginia Raffaele. Smentite le pressioni del Ministro della Cultura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Come confermato da fonti vicine alla produzione anche questa sera ci sarà l'imitazione di Beatrice Venezi realizzata da Virginia Raffaele. Non ci sarebbe stata nessuna pressione da parte del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sul programma Colpi di Luna e sul suo capo struttura Giovanni Anversa.

Smentite le pressioni del Ministro

Eppure, l'imitazione è stata fatta diventare un caso dopo un retroscena pubblicato dal quotidiano La Repubblica che ha immediatamente scatenato le reazioni da parte delle opposizioni: Movimento Cinque Stelle, attraverso Caso e Pirondini della commissione Cultura, hanno chiesto chiarimenti. Persino il Pd ha fatto sapere: "Non va bene neppure farsi una risata? Bisogna essere seri mentre la destra costruisce la sua "presunta" egemonia culturale?". Ma nessuna pressione è stata fatta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, come confermato da fonti interne a Viale Mazzini. Quanto alla seconda puntata di Colpi di Luna, che peraltro è stata registrata nel mese di dicembre, questa sera andrà regolarmente in onda il blocco dedicato proprio all'imitazione di Beatrice Venezi.

L'imitazione di Virginia Raffaele

L'imitazione di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaele punta a scherzare sulla vicinanza del Direttore d'Orchestra alla destra italiana: "Siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella". Secondo quanto era stato riportato da La Repubblica, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non avrebbe digerito la parodia di Virginia Raffaele e, dopo le note dell'opposizione di questa mattina, si era addirittura posta la questione sulla possibile riproposizione dell'imitazione, che invece avverrà regolarmente. Nessun problema da parte del Ministro della Cultura, nessuna pressione come hanno confermato fonti vicine alla produzione e a Viale Mazzini.