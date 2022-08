Beatrice Valli: “Non trovo babysitter, non vogliono lavorare”. E attacca il reddito di cittadinanza Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne e nota influencer, racconta di avere fatto fatica a trovare babysitter e collaboratrici domestiche: “La gente non ha voglia di lavorare”. Poi l’attacco al reddito di cittadinanza.

A cura di Stefania Rocco

Fa fatica a trovare una babysitter per i suoi figli o una collaboratrice domestica Beatrice Valli, volto di Uomini e Donne e nota influencer. Reduce dal matrimonio con Marco Fantini, la donna ha raccontato sui social di avere notato, soprattutto di recente, una certa difficoltà a reperire collaboratori, difficoltà che condividerebbe con amici, conoscenti e followers che le avrebbero segnalato lo stesso problema. Lo ha raccontato in una Instagram story comprensibilmente finita sotto la lente d’ingrandimento e che ha provocato forte malumore.

Beatrice Valli: “La gente non ha tanta voglia di lavorare”

“Come mai ultimamente spariscono tutti? Babysitter, donna delle pulizie?”, aveva chiesto a Beatrice un utente approfittando del box delle domande messo a disposizione via Instagram dalla donna. Una domanda a cui l’influencer ha risposto così: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare, eh”. Proprio di recente, Valli non è riuscita a partecipare a un importante evento previsto a Capri (lo stesso cui ha partecipato Jennifer Lopez che si è esibita in un breve concerto) proprio perché chi avrebbe dovuto tenere i suoi bambini ha avuto un imprevisto.

L’attacco al reddito di cittadinanza

Poco dopo, sempre via Instagram, Beatrice si è detta d’accordo con un utente che si era dichiarato contrario al reddito di cittadinanza . “Il reddito di cittadinanza sta rovinando il mondo. Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”, è l’assunto con il quale Beatrice si è detta d’accordo: “Sono pienamente d’accordo. Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così”. Le storie in questione non compaiono più sul suo profilo.