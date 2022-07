Rosalinda Cannavò: “Troppe tasse, lo Stato ci bastona e premia disonesti con reddito di cittadinanza” Duro sfogo quello di Rosalinda Cannavò. L’attrice, un tempo nota con il nome d’arte di Adua Del Vesco, ha parlato delle difficoltà che affronta chi ha la Partita IVA e si è scagliata contro lo Stato.

A cura di Daniela Seclì

Rosalinda Cannavò si è sfogata su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e attrice, un tempo conosciuta con il nome di Adua Del Vesco, si è lamentata delle troppe tasse da pagare e si è scagliata contro lo Stato che permetterebbe "un sistema fiscale scandaloso, quasi strozzino" e premierebbe chi lavora in nero con il reddito di cittadinanza.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, nello sfogo pubblicato tra le Instagram Stories, ha spiegato di vedere andare via in tasse, gran parte dei guadagni ottenuti con il suo lavoro. Ritiene che lo Stato, anziché tutelare i cittadini onesti, agevoli chi decide di lavorare in nero ed evadere le tasse:

Oggi sono inca**ata nera, sì! Perché lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale.

L'attrice ha la Partita IVA

Rosalinda Cannavò ha raccontato, dal suo punto di vista, le difficoltà che affrontano coloro che hanno la Partita Iva. Ha spiegato di vedere sfumare in tasse oltre il 55% dei suoi guadagni ed è convinta che lo Stato debba vergognarsi: