Beatrice Valli torna sul reddito di cittadinanza: “Ci sono persone che se ne approfittano” Beatrice Valli torna a parlare di lavoro e reddito di cittadinanza dopo le affermazione di qualche giorno fa che avevano fatto nascere un caso.

A cura di Stefania Rocco

A distanza di qualche giorno dal momento in cui le sue affermazioni su lavoro e reddito di cittadinanza avevano fatto nascere un caso in rete, Beatrice Valli torna sull'argomento per fare marcia indietro. L’influencer, moglie di Marco Fantini ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lo ha fatto ancora una volta via Instagram, il social che utilizza da anni per lavoro. Questa volta, però, ha preferito dedicare una storia all’argomento in questione. Per spiegarsi meglio, precisa.

Beatrice Valli: “Mi sono espressa male”

“Intervengo nuovamente su questo argomento per meglio spiegarmi e così chiudere la spiacevole discussione che ha generato una mia story”, ha esordito Beatrice per poi spiegarsi, “Sono fermamente convinta che ogni aiuto, quindi parlo in generale, deve raggiungere chi effettivamente ne ha bisogno. Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo, che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si approfittano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”. Quindi, ha concluso:

Forse esprimendomi male volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono a ottenerli. Mi dispiace aver fatto credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e le difficoltà di tante persone. Mi sono sempre ripromessa di non entrare in argomenti politici o si semplice populismo in quanto, prima di ogni cosa, cerco sempre di rispettare la visione di tutti.

Che cosa aveva detto Beatrice Valli

A scatenare il caso a causa del quale Beatrice è stata costretta a tornare su Instagram per spiegarsi sono state alcune frasi pronunciate dalla influencer. Lamentando la difficoltà, comune ad amici e conoscenti, di trovare personale da impiegare nei ruoli di babysitter e collaboratori domestici, Valli aveva detto che “la gente non ha tanta voglia di lavorare”, per poi dirsi d’accordo con una follower che aveva definito il reddito di cittadinanza la “rovina del mondo”.