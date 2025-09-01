spettacolo
Beatrice Luzzi: “Invidiata perché opinionista del Grande Fratello”, ma nella nuova edizione non ci sarà

Beatrice Luzzi racconta la sua ultima esperienza professionale come opinionista del Grande Fratello, accanto a Cesara Buonamici. L’attrice, che sottolinea l’impegno profuso per ottenere quel ruolo, non farà parte del cast della nuova edizione.
Beatrice Luzzi rivendica l’impegno profuso per occupare l’ambita poltrona di opinionista del Grande Fratello. Rispondendo a una serie di domande ricevute dai suoi follower sui social, l’attrice ha dichiarato di essersi sentita eccessivamente “attenzionata” durante la sua esperienza da protagonista al fianco del conduttore Alfonso Signorini.

Da quando ho messo il sedere su quella sedia d’opinionista devo dire che ho visto tanta invidia in giro, mamma mia, una cosa…”, ha raccontato Luzzi, per poi rivendicare le doti dimostrate sul campo che le hanno consentito di raggiungere quel ruolo, “Non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia. Sono trent’anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no? […] Ho trovato penosi, sinceramente, molti personaggi e persone penose”.

Beatrice Luzzi non sarà nel cast della prossima edizione del GF

L’esperienza da opinionista del reality show di Canale 5 sembrerebbe tuttavia destinata a restare unica. Fanpage.it ha appreso che l’ex concorrente del reality non farà parte del cast delle prossime edizioni, né in quella condotta da Simona Ventura né in quella che successivamente vedrà tornare al timone Alfonso Signorini, colui che l’aveva scelta per quel ruolo.

Di cosa si occupa oggi Beatrice Luzzi

Dopo l’esperienza biennale al GF, prima da concorrente e poi da opinionista, Beatrice è tornata a dedicarsi alle attività che la vedevano impegnata prima della notorietà acquisita con il reality di Canale 5. Lavora ancora come autrice e attrice, ruoli mantenuti nel tempo anche dopo la lunga parentesi da protagonista della soap opera Vivere. Diversi sono, inoltre, i format social lanciati dalla donna, che ha continuato a coltivare un rapporto stretto con la fanbase ottenuta grazie alla partecipazione al reality, la stessa che preme per rivederla in tv.

