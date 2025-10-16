Barbara Palvin sfila tra gli Angeli di Victoria’s Secret con un piede rotto: il commento del marito Dylan Sprouse

Barbara Palvin ha sfilato ieri sera tra gli Angeli di Victoria’s Secret con un piede rotto. Lo ha rivelato il marito Dylan Sprouse in un post su Instagram nel quale si è complimentato con la sua metà per “l’ottima esibizione”. L’attore ha raccontato che si è esercitata molto prima di sfilare: “Sapevo che avrebbe spaccato”.

Dylan Sprouse, star di Disney Channel con il ruolo di Zack in Zack e Cody al Grand al Grand Hotel e uno dei protagonisti della serie televisiva Riverdale, ha raccontato che sua moglie Barbara Palvin ha sfilato ieri sulla passerella del Victoria's Secret Fashion Show con un piede rotto. La celebre supermodella si è resa protagonista tra gli "Angeli" di Victoria's Secret mercoledì 15 ottobre a New York, alla sfilata del noto brand di lingerie: ha percorso la passerella determinata, e incantando tutti. Nessuno, però, era a conoscenza del suo problema al piede che non ha limitato la sua partecipazione.

I complimenti di Dylan Sprouse per la moglie Barbara Pelvin

"Sono molto orgoglioso del mio angelo, del duro lavoro svolto stasera, della sua determinazione, nonostante avesse un piede rotto. Sono un marito molto orgoglioso. Sei la persona più tenace che io conosca, congratulazioni per l'ottima esibizione": con queste parole Dylan Sprouse ha commentato la sfilata della moglie Barbara Pelvin, Angelo del Victoria's Secret Fashion Show ieri sera, nonostante l'infortunio al piede.

Nel post sono presenti diverse immagini della sfilata di ieri sera, poi una nella quale la supermodella è su una sedia a rotelle. Non è chiaro come si sia fatta male, ma il suo infortunio risale a oltre un mese fa. Il 22 settembre la Palvin mostrò su Instagram le sue "scarpe delle ultime settimane", ovvero una scarpa ortopedica post operazione.

"Stava benissimo, camminava in maniera naturale"

Ai microfoni di People.com durante l'evento di ieri sera, Dylan Sprouse – presente nel pubblico per sostenere la moglie – ha raccontato che la Palvin si era allenata per giorni prima di arrivare sulla passerella. "Mi ha detto che non potevo guardarla perché si imbarazzava. Stava benissimo, è stata fantastica e (la sua camminata, ndr) era naturale. Sapevo che avrebbe spaccato".