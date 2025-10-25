L’annuncio di Carolyn Smith a Ballando: “Ho ripreso le cure oncologiche, sono dieci anni e non ne esco fuori”

Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

A cura di Sara Leombruno
Un annuncio a dir poco coraggioso quello di Carolyn Smith all'inizio della puntata di Ballando con le stelle di sabato 25 ottobre. Prima di aprire la busta e annunciare il nome del primo ballerino in gara questa sera, la giudice ha voluto lanciare un appello molto importante: "Ho dovuto purtroppo riprendere il mio percorso oncologico, fate prevenzione".

Le parole di Carolyn Smith

La notizia è arrivata all'inizio della puntata. Milly Carlucci le aveva dato parola per aprire la busta contenente il nome del primo ballerino in gara della serata, che è stato Paolo Belli. "Se mi permetti, vorrei dire una cosa", ha detto la giudice, sorprendendo il pubblico in studio e la conduttrice. Poi, ha continuato: "Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico, voglio lanciare un messaggio a tutti, doverte fare prevenzioni e esami, non non auguro a nessuno di vivere questo viaggio, il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco fuori". La padrona di casa è quindi intervenuta per darle supporto: "Tu sei un esempio di forza, noi siamo con te".

Il percorso oncologico della coreografa

Carolyn Smith affronta dal 2015 un percorso oncologico legato a un tumore al seno, diagnosticato dopo un controllo di routine. Da allora si sottopone a cure costanti e monitoraggi periodici, che proseguono ancora oggi. Nel tempo ha raccontato di aver attraversato fasi delicate, tra terapie impegnative e momenti di pausa necessari per gestire gli effetti collaterali dei trattamenti. Oggi continua a seguire un protocollo di mantenimento, mantenendo un rapporto di fiducia con il suo team medico. “Sto bene, ma non posso ancora dire di essere guarita”, aveva spiegato in un’intervista qualche mese fa.

Negli anni, Smith ha scelto di raccontare la propria esperienza in modo trasparente e concreto, senza drammatizzazioni, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Parallelamente ha avviato il progetto Dance for Oncology, che utilizza la danza come supporto psicofisico per chi si trova a vivere un percorso oncologico, unendo così la sua esperienza personale alla passione di sempre per il movimento e la disciplina artistica.

