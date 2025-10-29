Dancing with the Stars, la serata di Halloween finisce in tragedia: concorrente portata via in ambulanza

La settima puntata di Dancing with the Stars, andata in onda martedì 28 ottobre, doveva essere una celebrazione del terrore per Halloween. Invece si è trasformata in un incubo reale quando una delle concorrenti ha lasciato lo studio su una barella, diretta in ospedale. Ma andiamo con ordine.

L'assenza che ha gelato lo studio

Quando Alfonso Ribeiro (sì, il Carlton di Willy, il principe di Bel-Air) e Julianne Hough hanno aperto la serata, hanno subito annunciato l'assenza di Elaine Hendrix. "Ha subito un infortunio questa mattina", ha spiegato Ribeiro. La concorrente era stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma restava in gara. Poi il dramma dietro le quinte: la ricostruzione di quanto accaduto è emersa attraverso i filmati delle prove. Elaine aveva ballato scalza nella puntata precedente, una scelta che si era rivelata disastrosa: si era strappata metà della pelle del piede. "È perfetto per Halloween, no?", aveva scherzato, cercando di sdrammatizzare il dolore.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Durante le prove del martedì mattina, nel bel mezzo di una coreografia, Elaine si era bloccata. Il suo partner Alan Bersten ha raccontato che lei si è congelata all'improvviso, dicendo di non riuscire a respirare. "Qualcosa è successo alla sua costola", ha spiegato il ballerino, ancora scosso. Le immagini mostrano il momento in cui Elaine viene caricata sulla barella e portata fuori dallo studio, con l'ambulanza che lascia la struttura sotto gli occhi della produzione. Ribeiro ha poi aggiornato il pubblico: i medici l'hanno autorizzata a restare in gara "se supera l'eliminazione di stasera".

La performance fantasma e il verdetto dei giudici

Per permettere a Elaine di competere, la produzione ha mandato in onda l'ultima prova completa registrata: un tango argentino sulle note di Bad to the Bone, nella versione di 2WEI e Bri Bryant. Un'esibizione che i giudici hanno dovuto valutare immaginando quello che sarebbe potuto essere.

Derek Hough ha cercato di essere diplomatico: "Avrebbe alzato l'asticella di dieci livelli se avesse potuto esibirsi dal vivo". Cheryl Burke, pur dichiarandosi sua grande fan, ha sottolineato che lei e Alan devono ancora lavorare sulle transizioni. Bruno Tonioli ha elogiato la coreografia di Bersten, convinto che Elaine avrebbe aggiunto più passione in una performance reale. Carrie Ann Inaba è stata più diretta: "Sembrava calda e sexy. Torna presto, Elaine!". Alan ha chiuso con un appello al pubblico: "È determinata a tornare la prossima settimana. Per favore, votate". Alla fine, il pubblico ha deciso di salvarla. La rivedremo la prossima settimana.

Lei ha ringraziato tutti in un video su Instagram: "Con il vostro supporto, la prossima settimana torno in sala da ballo. Non voglio altro".