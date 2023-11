Barbara Alberti: “Mi sono innamorata di un ragazzo gay. Il sesso da vecchi? Ridicolo” Barbara Alberti ha al suo fianco da 60 anni in produttore Amedeo Pagani. “In passato ci siamo lasciati perché io l’ho tradito”, racconta la scrittrice. Nel 2021 ha partecipato al GFVip: “Avevamo litigato, gli ho scritto una lunga lettera e sono sparita. Un lusso non ricevere una risposta, nell’era delle spunte blu”.

A cura di Giulia Turco

Barbara Alberti si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. A 80 anni la scrittrice riavvolge il nastro di una vita soddisfacente, spesa tra cultura e amore. Non è mai mancata la passione, anche se ora, nella fase di vita in cui si trova, ritiene che il sesso sia qualcosa del quale si può fare decisamente a meno.

L’amore con Amedeo Pagani lungo una vita

Tre quarti della sua vita Barbara Alberti li ha spesi al fianco del marito, il produttore cinematografico Amedeo Pagani. “È stata un’enorme fortuna. Una vita insieme, anche se per una decina di anni in passato ci siamo lasciati”, specifica la scrittrice in un’intervista al Corriere. “Se siamo divorziati? Se lo fossimo me lo ricorderei, almeno la trafila legale. Chissà….”, lascia intendere sibillina la sceneggiatrice, che per il marito ha scritto diversi soggetti. “Alla fine resistono cose più grandi dell’amore, come il piacere di stare insieme”. Hanno in comune due figli, Samuela e Malcom. “Sono arrivati tutti e due nei periodi di tempi in cui prendevo la pillola, vatti a fidare degli anticoncezionali”, ironizza. Oggi al quell’idea di amore passionale nemmeno ci pensa più: “Il sesso a quest’età? Ridicolo. Che senso ha spingere affinché si faccia sesso da vecchi? Lo fanno solo perché hanno capito che noi vecchi abbiamo i mezzi per consumare e allora incentivano l’eros. Lasciateci in pace”.

Il tradimento e l’esperienza al GFVip lontana dal marito

Alla base della pausa nel loro lungo matrimonio ci sarebbe stato un tradimento, come ha già raccontato in passato. Proprio lei che è pronta a dichiarare: “Le corna? Mi fanno diventare matta”. In amore non si è mai fatta mancare il coraggio. In età da ragazza perse la testa per un ragazzo gay: “Sì, ma non dirò altro, nemmeno sotto tortura”, mette le mani avanti. Oggi ha una visione dell’amore più matura, meno passionale. “Si sta insieme perché si scopre che si sta bene. L’amore in questa età è presenza fisica, condivisione dei programmi, cose da fare, è disincanto”. Nei rapporti serve sempre un periodo di lontananza perchè ognuno possa ricavarsi i propri spazi, le proprie pause e Barbara Alberti lo ha fatto con suo marito quando nel 2021 ha partecipato al GFVip: "Poco prima della mia partenza avevamo litigato, così io gli ho scritto una lettera lunghissima e sono sparita, lasciandomi sigillare per settimane. Un lusso quello di non ricevere risposta, che ormai non ci concediamo più, nell’epoca delle spunte blu delle chat".