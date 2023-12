Giuseppe Garibaldi: “Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, la mentalità sta cambiando pian piano” “Nelle mie zone era una roba vista male essere amici di un ragazzo omosessuale”, racconta Giuseppe a Letizia a proposito del paese in cui è cresciuto in Calabria. Parole che sui social hanno sollevato un’animata discussione tra il pubblico, per via degli stereotipi riproposti dal concorrente.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del Grande Fratello Letizia Petris si confronta con Giuseppe Garibaldi sul tema a lei molto caro dell’omosessualità. Com’è noto la concorrente di San Marino ha avuto una relazione con una ragazza di nome Nicole, che le ha causato diverse incomprensioni con la sua famiglia, in particolare con suo padre. Un argomento a lei molto delicato, che ha affrontato nella Casa in un primo momento con Vittorio. Giuseppe le dà il suo punto di vista.

Il racconto di Giuseppe

“Nelle mie zone era una roba vista male essere amici di un ragazzo omosessuale”, racconta Giuseppe a Letizia a proposito del paese in cui è cresciuto in Calabria. Parole che sui social hanno sollevato un’animata discussione tra il pubblico, in parte infastidito da alcuni stereotipi riproposti dal concorrente. “Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, o almeno non dichiarati”, aggiunge. Poi aggiusta il tiro: “Però voglio dire che adesso la mentalità sta cambiando anche al sud. Tutti i giovani viaggiano, tornano, vedono le cose in maniera diversa, si approcciano con nuovi modi e capiscono. Magari la mentalità più vecchia scompare”, riflette. “Anche i genitori vedendo i figli che cambiano poi si adattano”, conclude. Alla domanda di Letizia se i suoi genitori avrebbero accettato un coming out in famiglia risponde: "All’inizio non viene ben visto in certi luoghi. Poi però con il tempo se ami un figlio davvero devi aprirti e accettare”.

Le confessioni di Letizia

Letizia dal canto suo ha raccontato spesso di aver tenuto nascosta ai suoi genitori la sua storia con Nicole, per paura del pregiudizio sull'omosessualità da parte della sua famiglia: “Ho dovuto chiudere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata", ha raccontato ai compagni. "Questo perché mio padre non riusciva ad accettare. Io mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”.