Vittorio Menozzi: “Ho un cervello molto femminile, ma non ho mai avuto esperienza con altri uomini” Dopo il racconto di Letizia e del suo amore omosessuale, Vittorio condivide la sua esperienza in materia di libertà e pregiudizi. “Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato a farmi delle domande”, spiega. “Ho trovato ragazzi omosessuali molto profondi, ma per prendere una posizione serve coraggio, il mondo è ancora indietro”.

Dopo il racconto dell’amore omosessuale di Letizia Petris sul quale si è focalizzata la puntata del Grande Fratello di lunedì 13 novembre, Vittorio Menozzi si è avvicinato alla concorrente, alla quale è molto legato da un punto di vista affettivo, per condividere con lei la sua esperienza personale. Alcuni inquilini della Casa in questi mesi hanno sollevato il dubbio circa la presunta omosessualità di Vittorio, ma lui sull’argomento ha sempre preferito non indagare.

Vittorio si confida con Letizia sul tema dell'omosessualità

“Quando ho iniziato a lavorare nel mondo ella moda, ho cominciato anche io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino”, ha racconto Vittorio a Letizia, condividendo con lei la stessa paura del pregiudizio. “E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto”, continua il modello. “Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi”, assicura. "E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare […]. Purtroppo è un mondo ancora indietro e troppo spaccato. E prendere una posizione di coraggio o anche provare a fare un’esperienza per capire se è un qualcosa per cui ci vuole coraggio. O lo fai con consapevolezza, o rischia di farti sentire sbagliato […]. Difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo".

Letizia e la paura del pregiudizio

L'ultima puntata per Letizia è stata l'occasione per fare luce su un aspetto della sua vita che l'ha fatta soffrire. A lungo ha tenuto nascosta la sua relazione con Nicole perché la sua famiglia non accettava la sua relazione omosessuale. “Ho dovuto chiudere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata", ha raccontato ai compagni. "Questo perché mio padre non riusciva ad accettare. Io mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”.